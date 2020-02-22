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Лыжи, Спринт 22.02.2020 "Ски Тур", ОНЛАЙН видео трансляция из норвежском Тронхейме, где смотреть

22 февраля, в норвежском Тронхейме, где сейчас проходит лыжная многодневка "Ски Тур" 2019/20 года, состоятся спринтерские забеги классическим стилем. Только что, завершились квалификационные забеги у женщин. 
К сожалению, российские лыжницы не сумели квалифицироваться в 1/4 ФИНАЛА. 

У мужчин квалификацию преодолели: лидер общего зачета и главный фаворит "Ски Тура" - Александр Большунов - 4-й результат. А также: 5. Глеб Ретивых, 20. Андрей Мельниченко, 22. Иван Якимушкин, 26. Андрей Ларьков, 28. Евгений Белов, 29. Денис Спицов.

Полный стартовый протокол сегодняшнего спринтерского забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию 1/4, 1/2 и финальных забегов смотрите на ТВ канале: Евроспорт.

Начало видео трансляции финалов в 15.00 московское время.

Лыжи, "Ски Тур" в норвежском Тронхейме, СПРИНТ, классический стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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