Сегодня, 15:17 Биатлон, эстафета, МУЖЧИНЫ 22.02.2020. Прямая ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве, где смотреть

Сегодня, 22 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас продолжается Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится эстафетная гонка у мужчин 4 по 7,5км. Наиболее престижная и захватывающая биатлонная дисциплина ожидает нас сегодня. Всего 27 команд оспорят три комплекта наград мирового первенства. Сегодня, 22 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас продолжается Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится эстафетная гонка у мужчин 4 по 7,5км. Наиболее престижная и захватывающая биатлонная дисциплина ожидает нас сегодня. Всего 27 команд оспорят три комплекта наград мирового первенства.





Под первым стартовым номером на трассу в высокогорье Альп выйдет сборная Норвегии. Скандинавы подошли к гонке в оптимальном составе. Финишером будет действующий обладатель Большого хрустального глобуса, Йоханнес Тингнес Бё. Второй номер у команды Франции во главе с Мартеном Фуркадом. Именитый француз побежит 2-й этап. Практически наверняка вышеперечисленный сборные разыграют золото. У сборной Германии 3-й номер. У российских биатлонистов 4-й.





Как непосредственно сложится и чем завершится мужская эстафета на чемпионате мира 2020 года, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: 1-й КАНАЛ, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси.

Украина

9-1. Артем Прима

9-2. Сергей Семенов

9-3. Руслан Ткаленко

9-4. Дмитрий Пидручный

Россия

4-1. Евгений Гараничев

4-2. Матвей Елисеев

4-3. Никита Поршнев

4-4. Александр Логинов

Беларусь

6-1. Антон Смольский

6-2. Никита Лабастов

6-3. Роман Ялиотнов

6-4. Сергей Бочарников









Начало прямой трансляции гонки в 15.45 по-Киеву, 16.45 московское время, Минск.

Биатлон, мужская Эстафета в Антхольц-Антерсельве, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионат мира-2020, результаты гонки...

1. Франция (0+4) - 1:12:35,9

2. Норвегия (1+12) +21,5

3. Германия (1+8) +36,2

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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4. Россия (0+9) +1:44,75. Словения (0+8) +1:45,86. Австрия (2+12) +2:28,5...12. Украина (2+14) +3:52,5