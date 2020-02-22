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Биатлон, женская ЭСТАФЕТА 22.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве, где смотреть

22 февраля, на биатлонной арене итальянской Антхольц-Антерсельвы, где сейчас проходит Чемпионат мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится эстафетная гонка у женщин 4 по 6км. Всего 24 сборные примут участие в этой престижнейшей командной дисциплине.

Под первым номером на лыжню выйдет сборная Норвегии. У норвежек наиболее сбалансированный состав, и безусловно, они являются главными фаворитками предстоящей гонки. Второй номер достался швейцаркам. Третий у биатлонисток Франции. В месте с тем, швейцарки и француженки не выглядят столь безупречно. Думается, борьба за подиум будет сверх напряженной и зрелищной с непредсказуемым результатом...

Как непосредственно сложится и чем завершится эстафета у женщин на чемпионате мира 2020 года, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: 1-й Канал, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси.

Украина

7-1.  Анастасия Меркушина
7-2.  Юлия Джима
7-3.  Вита Семеренко
7-4.  Елена Пидгрушная

Россия

5-1. Екатерина Юрлова-Перхт
5-2. Ирина Старых
5-3. Светлана Миронова
5-4. Лариса Куклина

Беларусь

12-1. Ирина Кривко
12-2. Анна Сола
12-3. Динара Алимбекова
12-4. Елена Кручинкина

Полный старт-лист WOMEN 4X6 KM RELAY в Антхольц-Антерсельве смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 12.45 по-Киеву, 13.45 московское время, Минск.

Биатлон, Чемпионат мира-2020, Эстафета у женщин в Антхольц-Антерсельве, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

Смотрите матч на канале 1-Й КАНАЛ | 1-Й КАНАЛ | 1-Й КАНАЛ | 1-Й КАНАЛ



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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