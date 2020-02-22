Сегодня, 11:53 Биатлон, женская ЭСТАФЕТА 22.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве, где смотреть

22 февраля, на биатлонной арене итальянской Антхольц-Антерсельвы, где сейчас проходит Чемпионат мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится эстафетная гонка у женщин 4 по 6км. Всего 24 сборные примут участие в этой престижнейшей командной дисциплине. 22 февраля, на биатлонной арене итальянской Антхольц-Антерсельвы, где сейчас проходит Чемпионат мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится эстафетная гонка у женщин 4 по 6км. Всегопримут участие в этой престижнейшей командной дисциплине.





Под первым номером на лыжню выйдет сборная Норвегии. У норвежек наиболее сбалансированный состав, и безусловно, они являются главными фаворитками предстоящей гонки. Второй номер достался швейцаркам. Третий у биатлонисток Франции. В месте с тем, швейцарки и француженки не выглядят столь безупречно. Думается, борьба за подиум будет сверх напряженной и зрелищной с непредсказуемым результатом...





Как непосредственно сложится и чем завершится эстафета у женщин на чемпионате мира 2020 года, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: 1-й Канал, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси.

Украина

7-1. Анастасия Меркушина

7-2. Юлия Джима

7-3. Вита Семеренко

7-4. Елена Пидгрушная

Россия

5-1. Екатерина Юрлова-Перхт

5-2. Ирина Старых

5-3. Светлана Миронова

5-4. Лариса Куклина

Беларусь

12-1. Ирина Кривко

12-2. Анна Сола

12-3. Динара Алимбекова

12-4. Елена Кручинкина





Полный старт-лист WOMEN 4X6 KM RELAY в Антхольц-Антерсельве смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 12.45 по-Киеву, 13.45 московское время, Минск.

Биатлон, Чемпионат мира-2020, Эстафета у женщин в Антхольц-Антерсельве, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!