Лыжные гонки сегодня 22.02.2020, Ски Тур. Спринт, Расписание и результаты в Норвегии.
22 февраля, в норвежском Тронхейме, где в эти дни подходит к завершению лыжная многодневка "Ски Тур" сезона 2019/20, состоятся спринтерские гонки классическим стилем на 1,5км. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, затем полуфиналисты и финалисты соответственно. У женщин квалификацию классикой побегут 54 спортсменки. У мужчин 74 участника выйдут на лыжню.
Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с старт-листами спринтерских дистанций классикой. Следите за обновлениями на странице...Квалификация у женщин стартует в 12.30 по-Москве. У мужчин в 13.05. Начало финальных забегов в 15.00 московское время.
Старт-лист спринта свободным стилем у женщин качайте:
Старт-лист спринта свободным стилем у мужчин качайте:
РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У ЖЕНЩИН:
РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У МУЖЧИН:
Лыжные гонки. Ски Тур-2020 в норвежском Тронхейме. Расписание и результаты спринтерских гонок 22.02.2020 (Московское время).
15:00 СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ (финальный блок) - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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