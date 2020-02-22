Сегодня, 11:09 Лыжные гонки сегодня 22.02.2020, Ски Тур. Спринт, Расписание и результаты в Норвегии.

22 февраля, в норвежском Тронхейме, где в эти дни подходит к завершению лыжная многодневка "Ски Тур" сезона 2019/20, состоятся спринтерские гонки классическим стилем на 1,5км. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, затем полуфиналисты и финалисты соответственно. У женщин квалификацию классикой побегут 54 спортсменки. У мужчин 74 участника выйдут на лыжню. 22 февраля, в норвежском Тронхейме, где в эти дни подходит к завершению лыжная многодневка "Ски Тур" сезона 2019/20, состоятся спринтерские гонки классическим стилем на 1,5км. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, затем полуфиналисты и финалисты соответственно. У женщин квалификацию классикой побегут 54 спортсменки. У мужчин 74 участника выйдут на лыжню.





Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с старт-листами спринтерских дистанций классикой. Следите за обновлениями на странице...Квалификация у женщин стартует в 12.30 по-Москве. У мужчин в 13.05. Начало финальных забегов в 15.00 московское время.





start-list-women-1.5-km-sprint-classic-qualification.pdf [819,6 Kb] (cкачиваний: 30) Старт-лист спринта свободным стилем у женщин качайте:





start-list-men-1.5-km-sprint-classic-qualification.pdf [833,37 Kb] (cкачиваний: 80) Старт-лист спринта свободным стилем у мужчин качайте:





results-women-1.5-km-sprint-classic-qualification.pdf [797,92 Kb] (cкачиваний: 11) РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У ЖЕНЩИН:





results-men-1.5-km-sprint-classic-qualification.pdf [813,63 Kb] (cкачиваний: 66) РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У МУЖЧИН:

Лыжные гонки. Ски Тур-2020 в норвежском Тронхейме. Расписание и результаты спринтерских гонок 22.02.2020 (Московское время).

ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ 15:00 СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ (финальный блок) -

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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