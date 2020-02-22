Сегодня, 10:57 Биатлон сегодня 22.02.2020. Эстафеты, Чемпионат Мира в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результат гонок.

22 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас продолжается Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоятся эстафетные гонки у мужчин и женщин. Сначала сильнейшую команду мира определят биатлонистки. Всего 24 сборных поборются за медали. Затем, пьедестал оспорят мужские биатлонные коллективы. 27 команд определят лучшую. 22 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас продолжается Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоятся эстафетные гонки у мужчин и женщин. Сначала сильнейшую команду мира определят биатлонистки. Всего 24 сборных поборются за медали. Затем, пьедестал оспорят мужские биатлонные коллективы. 27 команд определят лучшую.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами сборных:





women-4x6-km-relay.pdf [564,56 Kb] (cкачиваний: 14) Старт-лист эстафеты WOMEN 4X6 KM RELAY качайте:





men-4x7.5-km-relay.pdf [566,67 Kb] (cкачиваний: 6) Старт-лист эстафеты MEN 4X7.5 KM RELAY качайте:





Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу Чемпионата мира по биатлону 2020 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Чемпионат мира в Антхольце-2020, расписание эстафетных гонок на 22 февраля: Время Киевское (московское время + 1 час).

ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ 12:45 Эстафета, Женщины 4 по 6км -





15:45 Эстафета, Мужчины 4 по 7.5км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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