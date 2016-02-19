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Вольная борьба, Чемпионата Азии-2020 в Дели. Жеребьевка, турнирные сетки

Завтра, 22-го февраля на коврах спорт комплекса "Jadhav Wrestling Stadium" в Нью Дели (Индия), продолжится Чемпионат Азии по спортивной борьбе 2020 года среди взрослых. И уже в субботу в борьбу за награды Континентального первенства вступят мужчины, борцы вольного стиля в весовых категориях - до 57, 65, 70, 79 и 97кг. Однако, согласно новой концепции UWW, жеребьевка проводится в один день для всех весовых категорий и поэтому в новости вы найдете результаты жеребьевки и на завтра и на послезавтра.

Далее мы будем знакомить вас с жребием который выпал борцам во всех весах Чемпионата Азии-2020 по вольной борьбе.


ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ | РАСПИСАНИЕ | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНЬ-1 | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНЬ-2

Вольная борьба, Чемпионат Азии-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.

57кг:fs-57-kg.pdf [30,78 Kb] (cкачиваний: 7)

61кг:fs-61-kg.pdf [31,32 Kb] (cкачиваний: 3)

65кг:fs-65-kg.pdf [31,48 Kb] (cкачиваний: 6)

70кг:fs-70-kg.pdf [30,43 Kb] (cкачиваний: 5)

74кг:fs-74-kg.pdf [30,85 Kb] (cкачиваний: 2)

79кг:fs-79-kg.pdf [29,2 Kb] (cкачиваний: 2)

86кг:fs-86-kg.pdf [30,27 Kb] (cкачиваний: 2)

92кг:fs-92-kg.pdf [28,86 Kb] (cкачиваний: 2)

97кг:fs-97-kg.pdf [30,71 Kb] (cкачиваний: 4)

125кг:fs-125-kg.pdf [31 Kb] (cкачиваний: 2)


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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