Сегодня, 17:52 Вольная борьба, Чемпионата Азии-2020 в Дели. Жеребьевка, турнирные сетки

Завтра, 22-го февраля на коврах спорт комплекса "Jadhav Wrestling Stadium" в Нью Дели (Индия), продолжится Чемпионат Азии по спортивной борьбе 2020 года среди взрослых. И уже в субботу в борьбу за награды Континентального первенства вступят мужчины, борцы вольного стиля в весовых категориях - до 57, 65, 70, 79 и 97кг. Однако, согласно новой концепции UWW, жеребьевка проводится в один день для всех весовых категорий и поэтому в новости вы найдете результаты жеребьевки и на завтра и на послезавтра.



Далее мы будем знакомить вас с жребием который выпал борцам во всех весах Чемпионата Азии-2020 по вольной борьбе.





ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ | РАСПИСАНИЕ | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНЬ-1 | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНЬ-2

Вольная борьба, Чемпионат Азии-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.





















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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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