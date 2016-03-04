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Bellator 239: Ярослав Амосов - Эд Рут, ОНЛАЙН видео трансляция поединка в США, где смотреть

В ночь, 21 - 22 февраля на арене "Winstar World Casino" в Тэкервилле, штат Оклахома (США) состоится бойцовское шоу Bellator 239. Главным событием вечера станет поединок с участием украинского бойца Ярослава Амосова по-прозвищу "Динамо". 26-летний киевлянин выйдет в октагон против 29-летнего американца Эда Рут по-прозвищу "Easy". Бой состоится в рамках полусреднего веса (до 77кг).

Для Ярослава предстоящий поединок станет уже 4-м в престижном американском промоушене. Три крайних боя Амосов выиграл, как в принципе все предыдущие в боях по смешанным правилам. До подписания контракта с Беллатор, Амосов преимущественно выступал в Краснодаре на  турнирах Tech-Krep FC - Prime Selection. Блестяще владеет как ударной техникой, так и грэпплингом.

Что касается нынешнего соперника, то Рут проведет 10-ть поединок в промоушене. На данный момент у американца впечатляющий рекорд с 9-ти побед при одном поражении.

Безусловно, наиболее опасный соперник для Ярослава на сегодняшний день. Процент нокаутов у Эда составляет 75%. Хорошо бьющий боец, однако не так хорош в партере, чем и может воспользоваться украинец...

Как непосредственно сложится главный бой турнира, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ! и МАТЧ! Боец.

Рекорд бойцов ММА: Ярослав Амосов (22-0) - Эд Рут (8-1)
Время начала основного карда бойцовского шоу Bellator 239 в 02.00 по-Киеву. Главный бой Амосов - Рут около 04.00 по-Киеву, 05.00 московское время.

Ярослав Амосов - Эд Рут, ОНЛАЙН видео трансляция, результат главного боя на Bellator 239, смотреть

Смотрите трансляцию на канале:  МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ



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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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