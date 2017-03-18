Сегодня, 15:28 ACА 104: Вахаев - Гончаров, Хатуев - Керефов, Багов - Таунсенд 21.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция бойцовского турнира в Краснодаре.

21 февраля, на арене "Баскет-холл" в Краснодаре (Россия) состоится международный бойцовский турнир АСВ 104 от Absolute Championship Akhmat. Главным событием вечера, станет бой за титул чемпиона ACА в тяжёлом весе (свыше 93 кг). Действующий обладатель пояса, 33-летний боец из Ростова Евгений Гончаров выйдет в октагон против экс-чемпиона лиги ACB, 29-летнего бойца из Чечни - Мухумата Вахаева. Вахаев представляет спортивный клуб "Ахмат". 21 февраля, на арене "Баскет-холл" в Краснодаре (Россия) состоится международный бойцовский турнир АСВ 104 от Absolute Championship Akhmat. Главным событием вечера, станет бой за титул чемпиона ACА в тяжёлом весе (свыше 93 кг). Действующий обладатель пояса, 33-летний боец из Ростова Евгений Гончаров выйдет в октагон против экс-чемпиона лиги ACB, 29-летнего бойца из Чечни - Мухумата Вахаева. Вахаев представляет спортивный клуб "Ахмат".





Напомним, годом ранее их объединительный бой за пояс чемпиона ACА не состоялся. Мухумат снялся с поединка. В свою очередь, Гончаров завоевал титул, победив единогласным решением американца Тони Джонсона. Чемпионский бой Жени с "Халком" состоялся на ACA 97 в августе минувшего года.

Оба бойца обладают солидной плюхой. В случае необходимости готовы бороться и в партере. Много слов было сказано в преддверие противостояния...





Рекорд бойцов ММА: Мухумат Вахаев (8-4-1) - Евгений Гончаров (15-2)

В со-главном событие нас ожидает драка небитых бойцов наилегчайшего веса (до 56,7кг). Молодой и амбициозный чеченец Мансур Хатуев разделит октагон с бойцом из Нальчика Азаматом Керефовым. Кто окажется более подготовленным в техническом и физическом планах, смотрите в прямом эфире...





Рекорд бойцов ММА: Мансур Хатуев (8-0) - Азамат Керефов (12-0)

Всего 16 боев ожидается на турнире, 5 из них основного карда. В окатагоне мы увидим мастеров ММА из многих регионов России, а также гостей из Бразилии, Беларуси, Гуама и США.





Начало трансляции бойцовского шоу АСВ 104 из Краснодара в 18.00 по-Москве.

Основной Файткард АСВ 104 в Краснодаре:

Мухумат Вахаев (8-4-1) - Евгений Гончаров (15-2)

Бой за титул чемпиона ACA в тяжёлом весе





Мансур Хатуев (8-0) - Азамат Керефов (12-0)





Али Багов (28-10) - Адам Таунсенд (19-7)





Абдул-Рахман Дудаев (23-5) - Ислам Мешев (9-2)





Артём Фролов (12-2) - Бруно Сантос (18-3-1)

Предварительный кард:

Апти Бимарзаев (15-2) - Алексей Полпудников (28-5-1)





Леван Макашвили (16-2-1) - Магомедрасул Хасбулаев (31-8)





Мурад Зейнулабидов (19-3) - Расул Албасханов (10-3)





Мухамед Коков (14-4) - Висхан Магомадов (8-3)





Рамазан Кишев (66 кг) - Отавио дос Сантос (67.5 кг)





Гога Шаматава (57.2 кг) - Майкон Силван (57.2 кг)





Эльдар Хашпаков (77.5 кг) - Устармагомед Гаджидаудов (77.3 кг)





Биберт Туменов 65.9 кг) - Кайл Рейс (67.8 кг)





Мурат Хасанов (77.5 кг) - Магомедсайгид Алибеков (77.5 кг)





Валерий Хажироков (61.5 кг) - Клеверсон Сильва (61.7 кг)

Вахаев - Гончаров, Хатуев - Керефов. Прямая онлайн видео трансляция АСВ 104 из Краснодара (Россия). 21 февраля.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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