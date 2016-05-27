Сегодня, 19:44 UWW переназначил три олимпийские лицензии, после допинг скандала на ЧМ-2019 в Нур-Султане

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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com

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На этой неделе стало известно, что UWW подтвердила провальные допинг пробы трех борцов завоевавших Олимпийские лицензии на Чемпионате мира 2019 в Нур-Султане.Так допинг опасения были подтверждены, относительносборной Франции,, который завоевал лицензию в весе до 74кг. Его Бронзовая награда судя по всему достанется Данияру Кайсанову из Казахстана а Олимпийскую лицензию получилиз сборной Польши.В весе до 125кг, сразу два борца из топ-6 попались на допинге. Это завоевавший бронзу Чемпионата мира узбеки ставший пятым абхазский лигионер сборной Сирии -. Оба они потеряли свои Олимпийские лицензии в пользу(Косово) ииз Ирана.Как видите, все трое допинг борцов, это выходцы из постсоветского пространства, где по видимому, люди никак не могут понять, что допинг тоже должен быть современным. Вот такая грустная история! Ждем продолжения!Если что, мы за чистый спорт! Но где его взять?