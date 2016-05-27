UWW переназначил три олимпийские лицензии, после допинг скандала на ЧМ-2019 в Нур-Султане
Так допинг опасения были подтверждены, относительно дагестанского легионера сборной Франции, Зелимхана Гаджиева, который завоевал лицензию в весе до 74кг. Его Бронзовая награда судя по всему достанется Данияру Кайсанову из Казахстана а Олимпийскую лицензию получил Камил Рыбицкий из сборной Польши.
В весе до 125кг, сразу два борца из топ-6 попались на допинге. Это завоевавший бронзу Чемпионата мира узбек Хасанбой Рахимов и ставший пятым абхазский лигионер сборной Сирии - Баджа Хутаба. Оба они потеряли свои Олимпийские лицензии в пользу Эзгона Шалы (Косово) и Ядолаха Мохеби из Ирана.
Как видите, все трое допинг борцов, это выходцы из постсоветского пространства, где по видимому, люди никак не могут понять, что допинг тоже должен быть современным. Вот такая грустная история! Ждем продолжения!
P.S. Если что, мы за чистый спорт! Но где его взять?
Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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