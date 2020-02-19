Сегодня, 14:48 Биатлон, мужская Индивидуальная гонка, 19.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, где смотреть

19 февраля, на биатлонной арене итальянской Антхольц-Антерсельвы, где сейчас продолжается Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится индивидуальная гонка у мужчин на 20км. Всего 105 биатлонистов разыграют комплект наград в одной из первых дисциплин. 19 февраля, на биатлонной арене итальянской Антхольц-Антерсельвы, где сейчас продолжается Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится индивидуальная гонка у мужчин на 20км. Всего 105 биатлонистов разыграют комплект наград в одной из первых дисциплин.





Лидер общего зачета Кубка мира, француз Мартен Фуркад выйдет на лыжню под 30-м номером. Нынешний антагонист именитого француза, молодой норвежец Йоханнес Тингнес Бё побежит под 54-м номером. Новоиспеченный чемпион мира в спринте, россиянин Александр Логинов стартует 7-м. Думается, непредсказуемый подиум нас ожидает, как и на большинстве классических гонок....





Как сложится и чем завершится биатлонная классика на Чемпионате Мира 2020, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на мужскую индивидуалку 20км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

8. Сергей Семенов

17. Артем Прима

65. Руслан Ткаленко

90. Антон Дудченко

Россия

7. Александр Логинов

16. Евгений Гараничев

43. Никита Поршнев

73. Эдуард Латыпов

Беларусь

12. Сергей Бочарников

55. Антон Смольский

81. Роман Ялиотнов

99. Максим Воробей





Полный старт-лист MEN 20 KM INDIVIDUAL в Антхольц-Антерсельве смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 15.15 по-Киеву, 16.15 московское время, Минск.

Биатлон, Индивидуальная гонка у мужчин на Чемпионате мира в Антхольце, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Мартен Фуркад ФРАНЦИЯ (0+0+0+1) 49:43,1

2. Йоханнес Тингнес Бё НОРВЕГИЯ (1+0+0+1) +57,0

3. Доминик Ландертингер АВСТРИЯ (0+0+0+1) +1:22,1

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...31. Сергей Семенов УКРАИНА (2+1+1+0) +5:14,336. Артем Прима УКРАИНА (0+1+2+1) +5:34,144. Руслан Ткаленко УКРАИНА (2+0+1+1) +6:29,968. Антон Дудченко УКРАИНА (1+1+0+2) +8:11,1