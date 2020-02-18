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Футбол, Атлетико - Ливерпуль 18.02.2020, Прямая ОНЛАЙН трансляция Лиги Чемпионов, где смотреть

18 февраля, на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде (Испания) состоится матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20 годов. Местный Атлетико примет действующего обладателя трофея, английский Ливерпуль.

Напомним, матрасники заняли итоговое второе место в группе D, набрав 10-ть баллов. Выиграл группу туринский Ювентус с 16-ю пунктами. В свою очередь, мерсисайдцы победили в квартете Е. Всего 13-ть баллов набрали подопечные Юргена Клоппа в групповом этапе. Этого оказалось достаточно для победы. Футболисты Ливерпуля без 5-ти минут чемпионы АПЛ. На данный момент: Салах, Мане и компания опережают ближайшего преследователя в чемпионате Англии, - Манчестер Сити на 25 пунктов.

Что касается испанского суперклуба, то у футболистов из Мадрида дела в Ла Лиге идут не наилучшим образом. Команда Диего Симеоне разделяет 4/5 места с Севильей. А отставание от лидера - Реала достигло 13-ть баллов.

Традиционно, подопечные Симеоне играют в прагматичный футбол. "Красные" нахоядтся в сумасшедшей форме, и по мнению большинства экспертов являются сильнейшим клубом мира. 

Как непосредственно сложится 1-я игра дуэли между суперклубами Испании и Англии, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ! и Футбол 1.

Начало прямой трансляции матча Атлетико - Ливерпуль в 22.00 по-Киеву или 23.00 московское время.  
Ориентировочные составы команд:
Атлетико: Облак — Ариас, Савич, Фелипе, Сауль Ньигес — Коке, Томас, Льоренте, Витоло — Корреа, Мората.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ван Дейк, Гомес, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.
Арбитр встречи - Шимон Марчиняк (Польша).

Атлетико - Ливерпуль, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала ЛЧ-2019/20, результат, счет игры...

Смотрите трансляцию на канале:  МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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Футбол, Атлетико - Ливерпуль 18.02.2020, Прямая ОНЛАЙН трансляция Лиги Чемпионов, где смотреть
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