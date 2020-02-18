Сегодня, 15:15 Лыжи, Спринт 18.02.2020 "Ски Тур", ОНЛАЙН видео трансляция из шведского Оре, где смотреть

18 февраля, в шведском городке Оре, где в эти дни проходит лыжная многодневка "Ски Тур" 2019/20 года, состоятся спринтерские забеги свободным стилем. Накануне, одни из лидеров сборной России: Сергей Устюгов и Наталья Непряева снялись с престижной многодневки по-причине здоровья. Однако из без них нас ждет увлекательнейшее зрелище. Александр Большунов в строю, и безусловно, готов набирать зачетный очки. 18 февраля, в шведском городке Оре, где в эти дни проходит лыжная многодневка "Ски Тур" 2019/20 года, состоятся спринтерские забеги свободным стилем. Накануне, одни из лидеров сборной России: Сергей Устюгов и Наталья Непряева снялись с престижной многодневки по-причине здоровья. Однако из без них нас ждет увлекательнейшее зрелище. Александр Большунов в строю, и безусловно, готов набирать зачетный очки.

В женской части примут участие 65 лыжниц. У мужчин на трассу выйдут 86 спортсменов.

Ниже предлагаем вам ознакомиться со всеми лыжниками сборной РФ, которые поборются в квалификации сегодняшнего спринта:





Женщины: 2. Яна Кирпиченко, 3. Анна Нечаевская, 49. Алиса Жамбалова, 60. Диана Головань, 64.. Алия Иксанова





Мужчины: 5. Денис Спицов, 6. Иван Якимушкин, 9. Евгений Белов, 20. Артем Мальцев, 27. Андрей Ларьков, 28. Александр Большунов, 30. Андрей Мельниченко, 34. Глеб Ретивых.





Евроспорт. Полный стартовый протокол сегодняшнего спринтерского забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию 1/4, 1/2 и финальных забегов смотрите на ТВ канале:





Начало видео трансляции финалов в 18:10 московское время.

Лыжи, "Ски Тур" в шведском Оре, СПРИНТ, свободный стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА У ЖЕНЩИН





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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