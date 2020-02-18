Сегодня, 14:31 Биатлон, Индивидуальная гонка, женщины 18.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, где смотреть

18 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас проходит Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится индивидуальная гонка у женщин на 15км. Всего 100 биатлонисток примут участие в классической дисциплине. Новоиспеченная лидерша общего зачета кубка мира, итальянка Доротея Вирер выйдет на лыжню под 57-м стартовым номером. Накануне, Вирер стала чемпионкой мира в пасьюте. 18 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас проходит Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится индивидуальная гонка у женщин на 15км. Всего 100 биатлонисток примут участие в классической дисциплине. Новоиспеченная лидерша общего зачета кубка мира, итальянкавыйдет на лыжню под 57-м стартовым номером. Накануне, Вирер стала чемпионкой мира в пасьюте.

Также отметим, норвежских биатлонисток, которые на высоком уровне выступают в текущем сезоне. Тирил Экхофф, Марте Олсбю Ройселанд и Інгрид-Ландмарк Тандреволд имеют неплохие шансы на успех. Вместе с тем, предугадать подиум практически нереально. В индивидуалках на ЧМ зачастую бывают сенсации. Как будет на сей раз, убедимся уже совсем скоро..





Как сложится и чем завершится биатлонная классика на Чемпионате Мира 2020 у женщин, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на индивидуалку 15км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

6. Валя Семеренко

38. Вита Семеренко

76. Юлия Джима

93. Анастасия Меркушина

Россия

16. Светлана Миронова

36. Екатерина Юрлова-Перхт

70. Лариса Куклина

100. Ирина Старых

Беларусь

20. Ирина Кривко

53. Елена Кручинкина

74. Анна Сола

89. Ирина Кручинкина





Полный старт-лист WOMEN 15 KM INDIVIDUAL в Антхольц-Антерсельве смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 15.15 по-Киеву, 16.15 московское время, Минск.

Биатлон, женская Индивидуальная гонка на Чемпионате мира в Антхольце, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Доротея Вирер ИТАЛИЯ (1+1+0+0) 43:07,7

2. Ванесса Хинц ГЕРМАНИЯ (0+0+0+1) +2,2

3. Марте Олсбю Ройселанд НОРВЕГИЯ (0+1+0+1) +15,8

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...11. Анастасия Меркушина УКРАИНА (0+1+0+1) +1:35,129. Вита Семеренко УКРАИНА (2+0+1+0) +3:42,537. Юлия Джима УКРАИНА (0+1+2+2) +4:23,242. Валя Семеренко УКРАИНА (1+1+0+2) +4:42,0