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Биатлон, Индивидуальная гонка, женщины 18.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, где смотреть

18 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас проходит Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится индивидуальная гонка у женщин на 15км. Всего 100 биатлонисток примут участие в классической дисциплине. Новоиспеченная лидерша общего зачета кубка мира, итальянка Доротея Вирер выйдет на лыжню под 57-м стартовым номером. Накануне, Вирер стала чемпионкой мира в пасьюте.
Также отметим, норвежских биатлонисток, которые на высоком уровне выступают в текущем сезоне. Тирил Экхофф, Марте Олсбю Ройселанд и Інгрид-Ландмарк Тандреволд имеют неплохие шансы на успех. Вместе с тем, предугадать подиум практически нереально. В индивидуалках на ЧМ зачастую бывают сенсации. Как будет на сей раз, убедимся уже совсем скоро..

Как сложится и чем завершится биатлонная классика на Чемпионате Мира 2020 у женщин, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на индивидуалку 15км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

6.  Валя Семеренко
38.  Вита Семеренко
76.  Юлия Джима
93.  Анастасия Меркушина

Россия

16. Светлана Миронова
36. Екатерина Юрлова-Перхт
70. Лариса Куклина
100. Ирина Старых

Беларусь

20. Ирина Кривко
53. Елена Кручинкина
74. Анна Сола
89. Ирина Кручинкина

Полный старт-лист WOMEN 15 KM INDIVIDUAL в Антхольц-Антерсельве смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 15.15 по-Киеву, 16.15 московское время, Минск.

Биатлон, женская Индивидуальная гонка на Чемпионате мира в Антхольце, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1.  Доротея Вирер ИТАЛИЯ (1+1+0+0)  43:07,7

2.  Ванесса Хинц ГЕРМАНИЯ (0+0+0+1)  +2,2

3.  Марте Олсбю Ройселанд НОРВЕГИЯ  (0+1+0+1)  +15,8

...
11.  Анастасия Меркушина УКРАИНА (0+1+0+1)  +1:35,1
29.  Вита Семеренко УКРАИНА (2+0+1+0)  +3:42,5
37.  Юлия Джима УКРАИНА (0+1+2+2)  +4:23,2
42.  Валя Семеренко УКРАИНА (1+1+0+2)  +4:42,0

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:final-results.pdf [558,61 Kb] (cкачиваний: 17)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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