Биатлон, Индивидуальная гонка, женщины 18.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, где смотреть
18 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас проходит Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится индивидуальная гонка у женщин на 15км. Всего 100 биатлонисток примут участие в классической дисциплине. Новоиспеченная лидерша общего зачета кубка мира, итальянка Доротея Вирер выйдет на лыжню под 57-м стартовым номером. Накануне, Вирер стала чемпионкой мира в пасьюте.
Также отметим, норвежских биатлонисток, которые на высоком уровне выступают в текущем сезоне. Тирил Экхофф, Марте Олсбю Ройселанд и Інгрид-Ландмарк Тандреволд имеют неплохие шансы на успех. Вместе с тем, предугадать подиум практически нереально. В индивидуалках на ЧМ зачастую бывают сенсации. Как будет на сей раз, убедимся уже совсем скоро..
Как сложится и чем завершится биатлонная классика на Чемпионате Мира 2020 у женщин, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на индивидуалку 15км сборных: Украины, России и Беларуси.
Украина
6. Валя Семеренко
38. Вита Семеренко
76. Юлия Джима
93. Анастасия Меркушина
Россия
16. Светлана Миронова
36. Екатерина Юрлова-Перхт
70. Лариса Куклина
100. Ирина Старых
Беларусь
20. Ирина Кривко
53. Елена Кручинкина
74. Анна Сола
89. Ирина Кручинкина
Полный старт-лист WOMEN 15 KM INDIVIDUAL в Антхольц-Антерсельве смотрите ЗДЕСЬ.
Начало прямой трансляции гонки в 15.15 по-Киеву, 16.15 московское время, Минск.
Биатлон, женская Индивидуальная гонка на Чемпионате мира в Антхольце, Прямая видео трансляция, результаты гонки...
1. Доротея Вирер ИТАЛИЯ (1+1+0+0) 43:07,7
2. Ванесса Хинц ГЕРМАНИЯ (0+0+0+1) +2,2
3. Марте Олсбю Ройселанд НОРВЕГИЯ (0+1+0+1) +15,8...
11. Анастасия Меркушина УКРАИНА (0+1+0+1) +1:35,1
29. Вита Семеренко УКРАИНА (2+0+1+0) +3:42,5
37. Юлия Джима УКРАИНА (0+1+2+2) +4:23,2
42. Валя Семеренко УКРАИНА (1+1+0+2) +4:42,0
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!