Сегодня, 09:53 Лига Чемпионов сегодня 18.02.2020. Расписание и результаты матчей 1/8 финала.

18 февраля, на футбольных полях Европы пройдут матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2019/2020 годов. На сегодня запланированы две встречи. Мадридский Атлетико примет действующего обладателя трофея, английский Ливерпуль. Французский ПСЖ поедет в гости к дортмундской Боруссии. 18 февраля, на футбольных полях Европы пройдут матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2019/2020 годов. На сегодня запланированы две встречи. Мадридский Атлетико примет действующего обладателя трофея, английский Ливерпуль. Французский ПСЖ поедет в гости к дортмундской Боруссии.

Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2019/2020. Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить ничего интересного. Результаты, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице...

Лига Чемпионов-2019/2020, расписание и результаты матчей 1/8 финала 18.02.2020: Время Киевское (Москва, Минск +1 час).

22:00 Атлетико - Ливерпуль - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ





22:00 Боруссия Д - ПСЖ - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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