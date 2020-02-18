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Лига Чемпионов сегодня 18.02.2020. Расписание и результаты матчей 1/8 финала.

18 февраля, на футбольных полях Европы пройдут матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2019/2020 годов. На сегодня запланированы две встречи. Мадридский Атлетико примет действующего обладателя трофея, английский Ливерпуль. Французский ПСЖ поедет в гости к дортмундской Боруссии.  
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Лига Чемпионов-2019/2020, расписание и результаты матчей 1/8 финала 18.02.2020: Время Киевское (Москва, Минск +1 час).

22:00 Атлетико - Ливерпуль - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

22:00 Боруссия Д - ПСЖ - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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