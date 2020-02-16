Сегодня, 15:07 Биатлон, Мужская гонка преследования 16.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, где смотреть

16 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас продолжается Чемпионат мира по биатлону 2020 года, пройдет гонка преследования у мужчин на 12,5км. Уже традиционно, 60 сильнейших биатлонистов по-итогам спринта примут участие в предстоящей дисциплине. Открывать сегодняшний пасьют будет россиянин Александр Логинов. 16 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас продолжается Чемпионат мира по биатлону 2020 года, пройдет гонка преследования у мужчин на 12,5км. Уже традиционно, 60 сильнейших биатлонистов по-итогам спринта примут участие в предстоящей дисциплине. Открывать сегодняшний пасьют будет россиянин

Накануне, Логинов забрал первое золото в личном первенстве. Спустя 7 секунд на дистанцию выйдет француз Кантен Фийон Майе. 20 секунд на старте Александру будет проигрывать именитый Мартен Фуркад. Далее стартуют братье Бё. Тарьей 23 секунды. Йоханнес Тингенс - 24.





Как сложится и чем завершится пасьют Чемпионата Мира 2020 у мужчин, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: 1-Й КАНАЛ, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на мужской пасьют 12,5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

10. Дмитрий Пидручный +0:56

25. Артем Прима +1:26

42. Сергей Семенов +2:00

60. Антон Дудченко +2:40

Россия

1. Александр Логинов

12. Матвей Елисеев +1:09

22. Никита Поршнев +1:22

56. Евгений Гараничев +2:26

Беларусь

15. Антон Смольский +1:13

32. Роман Ялиотнов +1:44

36. Никита Лабастов +1:52









Начало прямой трансляции гонки в 16.15 по-Киеву, 17.15 московское время, Минск.

Биатлон, гонка Преследования у мужчин на Чемпионате мира в Антхольце, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Эмильен Жаклен ФРАНЦИЯ (0+0+0+0) 31:15,2

2. Йоханнес Тингнес Бё НОРВЕГИЯ (1+1+0+0) +0,4

3. Александр Логинов РОССИЯ (0+0+0+1) +23,9

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...24. Артем Прима УКРАИНА (0+1+1+1) +2:58,730. Дмитрий Пидручный УКРАИНА (2+0+2+1) +3:22,641. Сергей Семенов УКРАИНА (1+1+1+1) +3:55,460. Антон Дудченко УКРАИНА (1+1+0+2) +6:26,7