Сегодня, 15:50 Лыжи, женская Гонка Преследования 16.02.2020, "Ски Тур". Онлайн трансляция из шведского Эстерсунда, где смотреть

16 февраля, на лыжне шведского Эстерсунда, где в эти дни проходит лыжная многодневка "Ски Тур" 2019/20 годов, состоится гонка преследования у женщин на 10км классическим стилем. Всего 67 лыжниц примут участие в пасьюте классикой. 16 февраля, на лыжне шведского Эстерсунда, где в эти дни проходит лыжная многодневка "Ски Тур" 2019/20 годов, состоится гонка преследования у женщин на 10км классическим стилем. Всего 67 лыжниц примут участие в пасьюте классикой.





Напомним, спортсменки побегут по-итогам вчерашней индивидуалки свободным стилем. Открывать пасьют будет безоговорочная лидерша сезона, норвежка Тереза Йохауг. Спустя 46 секунд стартует соотечественница легенды, - Хейди Венг. Ингвилд Эстберг побежит спустя 48 секунд от лидерши. Сильнейшая лыжница России на сегодня, Наталья Непряева выйдет на дистанцию 10-й с отставанием 1 минуту 28 секунд. Сумеет ли Наталья сократить гандикап за 10км бега классикой убедимся уже совсем скоро...





Полный стартовый протокол женского пасьюта смотрите ЗДЕСЬ. К сожалению, видео трансляция забега не запланирована, поэтому вы сможете посмотреть текстовую ОНЛАЙН трансляцию и результаты этой динамичной и захватывающей дисциплины.





Начало трансляции гонки в 18:00 московское время.

Лыжи, Гонка Преследования у женщин, классический стиль 10км, Онлайн трансляция, результаты на "Ски Тур" в шведском Эстерсунде-2020...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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