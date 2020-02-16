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Лыжи, женская Гонка Преследования 16.02.2020, "Ски Тур". Онлайн трансляция из шведского Эстерсунда, где смотреть

16 февраля, на лыжне шведского Эстерсунда, где в эти дни проходит лыжная многодневка "Ски Тур" 2019/20 годов, состоится гонка преследования у женщин на 10км классическим стилем. Всего 67 лыжниц примут участие в пасьюте классикой.

Напомним, спортсменки побегут по-итогам вчерашней индивидуалки свободным стилем. Открывать пасьют будет безоговорочная лидерша сезона, норвежка Тереза Йохауг. Спустя 46 секунд стартует соотечественница легенды, - Хейди Венг. Ингвилд Эстберг побежит спустя 48 секунд от лидерши. Сильнейшая лыжница России на сегодня, Наталья Непряева выйдет на дистанцию 10-й с отставанием 1 минуту 28 секунд. Сумеет ли Наталья сократить гандикап за 10км бега классикой убедимся уже совсем скоро...  

Полный стартовый протокол женского пасьюта смотрите ЗДЕСЬ. К сожалению, видео трансляция забега не запланирована, поэтому вы сможете посмотреть текстовую ОНЛАЙН трансляцию и результаты этой динамичной и захватывающей дисциплины.

Начало трансляции гонки в 18:00 московское время.

Лыжи, Гонка Преследования у женщин, классический стиль 10км, Онлайн трансляция, результаты на "Ски Тур" в шведском Эстерсунде-2020...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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