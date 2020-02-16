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Биатлон, гонка преследования, женщины 16.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, где смотреть

16 февраля, на  биатлонном стадионе итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас продолжается Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится гонка преследования у женщин на 10км. Традиционно, 60 сильнейших стреляющих лыжниц спринта примут участие в предстоящей дисциплине. Открывать преследование будет норвежка Марте Олсбю Ройселанд. С отставанием в 7 секунд на трассы выйдет американка Сьюзан Данкли. Главное открытие спринта чешка Люция Харватова замкнет тройку лидеров. Люция уступает лидерши 21 секунду. Напомним, 4-й побежит украинка Елена Пидгрушная, которая уступает лидерши 26 секунд.

Как сложится и чем завершится пасьют Чемпионата Мира 2020 у женщин, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский пасьют 10км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

4. Елена Пидгрушная  +0:26
11. Вита Семеренко  +0:46
22. Юлия Джима  +1:05
36. Валя Семеренко  +1:31

Россия

21. Екатерина Юрлова-Перхт +1:04
38. Светлана Миронова +1:34
48. Лариса Куклина +1:48
53. Ирина Старых +1:57

Беларусь

49. Елена Кручинкина +1:50
52. Ирина Кривко +1:56

Полный старт-лист WOMEN 10 KM PURSUIT в Антхольц-Антерсельве смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 14.00 по-Киеву, 15.00 московское время, Минск.

Биатлон, гонка Преследования у женщин на Чемпионате мира в Антхольце, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1.  Доротея Вирер ИТАЛИЯ (0+0+0+1)  39:22,0

2.  Дениз Херрманн ГЕРАНИЯ (1+0+0+2)  +9,5

3.  Марте Олсбю Ройселанд НОРВЕГИЯ (1+0+1+1)  +13,8

...
13.  Елена Пидгрушная УКРАИНА (2+0+1+1)  +1:28,5
19.  Юлия Джима УКРАИНА (1+0+0+3)  +1:41,9
39.  Вита Семеренко УКРАИНА (0+0+2+2)  +2:53,4
43.  Валя Семеренко УКРАИНА (0+1+2+1)  +3:11,0

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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Биатлон, гонка преследования, женщины 16.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, где смотреть
Биатлон, гонка преследования, женщины 16.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира
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