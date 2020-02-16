Сегодня, 12:26 Биатлон, гонка преследования, женщины 16.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, где смотреть

16 февраля, на биатлонном стадионе итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас продолжается Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится гонка преследования у женщин на 10км. Традиционно, 60 сильнейших стреляющих лыжниц спринта примут участие в предстоящей дисциплине. Открывать преследование будет норвежка Марте Олсбю Ройселанд. С отставанием в 7 секунд на трассы выйдет американка Сьюзан Данкли. Главное открытие спринта чешка Люция Харватова замкнет тройку лидеров. Люция уступает лидерши 21 секунду. Напомним, 4-й побежит украинка Елена Пидгрушная, которая уступает лидерши 26 секунд. 16 февраля, на биатлонном стадионе итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас продолжается Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится гонка преследования у женщин на 10км. Традиционно, 60 сильнейших стреляющих лыжниц спринта примут участие в предстоящей дисциплине. Открывать преследование будет норвежка. С отставанием в 7 секунд на трассы выйдет американка Сьюзан Данкли. Главное открытие спринта чешка Люция Харватова замкнет тройку лидеров. Люция уступает лидерши 21 секунду. Напомним, 4-й побежит украинка Елена Пидгрушная, которая уступает лидерши 26 секунд.





Как сложится и чем завершится пасьют Чемпионата Мира 2020 у женщин, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский пасьют 10км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

4. Елена Пидгрушная +0:26

11. Вита Семеренко +0:46

22. Юлия Джима +1:05

36. Валя Семеренко +1:31

Россия

21. Екатерина Юрлова-Перхт +1:04

38. Светлана Миронова +1:34

48. Лариса Куклина +1:48

53. Ирина Старых +1:57

Беларусь

49. Елена Кручинкина +1:50

52. Ирина Кривко +1:56





Полный старт-лист WOMEN 10 KM PURSUIT в Антхольц-Антерсельве смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 14.00 по-Киеву, 15.00 московское время, Минск.

Биатлон, гонка Преследования у женщин на Чемпионате мира в Антхольце, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Доротея Вирер ИТАЛИЯ (0+0+0+1) 39:22,0

2. Дениз Херрманн ГЕРАНИЯ (1+0+0+2) +9,5

3. Марте Олсбю Ройселанд НОРВЕГИЯ (1+0+1+1) +13,8

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:скоро...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...13. Елена Пидгрушная УКРАИНА (2+0+1+1) +1:28,519. Юлия Джима УКРАИНА (1+0+0+3) +1:41,939. Вита Семеренко УКРАИНА (0+0+2+2) +2:53,443. Валя Семеренко УКРАИНА (0+1+2+1) +3:11,0