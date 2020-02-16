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Биатлон сегодня 16.02.2020, Чемпионат мира, Гонки преследования в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результат.

16 февраля, в итальянском Антхольц-Антерсельве, где сейчас продолжается Чемпионат мира по биатлону 2019/2020 годов, состоятся гонки преследования у мужчин и женщин. Сначала на дистанцию 10км выйдут биталонистки. Затем, свой отрезок 12,5км побегут биатлонисты. Традиционно, в пасьютах принимают участие 60 лучших стреляющих лыжников по итогам спринтов.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников этой увлекательнейшей контактной дисциплины.

Старт-лист пасьюта у женщин качайте:women-10-km-pursuit.pdf [564,21 Kb] (cкачиваний: 3)

Старт-лист пасьюта у мужчин качайте:men-12.5-km-pursuit.pdf [564,33 Kb] (cкачиваний: 1)

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу немецкого этапа Чемпионата мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Чемпионат мира, расписание гонок преследования на 16 февраля. Антхольц-Антерсельва-2020: Время Киевское (московское время, Минск + 1 час).

14:00 Гонка преследования, Женщины 10 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

16:15 Гонка преследования, Мужчины 12,5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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