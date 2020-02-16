Биатлон сегодня 16.02.2020, Чемпионат мира, Гонки преследования в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результат.
16 февраля, в итальянском Антхольц-Антерсельве, где сейчас продолжается Чемпионат мира по биатлону 2019/2020 годов, состоятся гонки преследования у мужчин и женщин. Сначала на дистанцию 10км выйдут биталонистки. Затем, свой отрезок 12,5км побегут биатлонисты. Традиционно, в пасьютах принимают участие 60 лучших стреляющих лыжников по итогам спринтов.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников этой увлекательнейшей контактной дисциплины.
Старт-лист пасьюта у женщин качайте:
Старт-лист пасьюта у мужчин качайте:
Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу немецкого этапа Чемпионата мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.
Биатлон - Чемпионат мира, расписание гонок преследования на 16 февраля. Антхольц-Антерсельва-2020: Время Киевское (московское время, Минск + 1 час).
14:00 Гонка преследования, Женщины 10 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
16:15 Гонка преследования, Мужчины 12,5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!