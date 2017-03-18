Сегодня, 23:32 UFC FIGHT NIGHT 167: Кори Андерсон - Ян Блахович, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция главного боя в США, где смотреть

16 февраля, ранним утром по-Киеву, Москве на арене "Santa Ana Star Center" в Рио-Ранчо, штат Нью-Мексико (США) состоится бойцовское шоу UFC FIGHT NIGHT 167. Главным событием вечера станет бой Топовых полутяжеловесов промоушена. 30-летний американец Кори Андерсон выйдет в октагон против 36-летнего поляка Яна Блаховича. Андерсон занимает 5-е место в рейтинге UFC. Блахович занимает 6-ю строчку. Стоит отметить, нынешние соперники уже встречались в клетке. В сентябре 2015-го года Кори одержал победу единогласным решением. Сегодня, Ян постарается взять реванш. 16 февраля, ранним утром по-Киеву, Москве на арене "Santa Ana Star Center" в Рио-Ранчо, штат Нью-Мексико (США) состоится бойцовское шоу UFC FIGHT NIGHT 167. Главным событием вечера станет бой Топовых полутяжеловесов промоушена. 30-летний американец Кори Андерсон выйдет в октагон против 36-летнего поляка Яна Блаховича. Андерсон занимает 5-е место в рейтинге UFC. Блахович занимает 6-ю строчку. Стоит отметить, нынешние соперники уже встречались в клетке. В сентябре 2015-го года Кори одержал победу единогласным решением. Сегодня, Ян постарается взять реванш.





Победная серия Кори Андерсона насчитывает 4 поединка. В том числе, были повержены Гловер Тейшейра и Илир Латифи. В свою очередь, Блахович выиграл последние две драки. В июле прошлого года матерый поляк нокаутировал Люка Рокхолда. В ноябре в близком поединке оказался сильнее Рональдо Соузы.





Как сложится битва опытных и мастеровитых Топ-полутяжей ЮФС, смотрите в прямом эфире на официальном сайте UFC...





Рекорд бойцов в ММА: Кори Андерсон (13-4) - Ян Блахович (25-8)

Время начала бойцовского шоу UFC FIGHT NIGHT 167 в полночь по-Киеву, 01:00 Москва, Минск. Главный бой вечера Кори Андерсон - Ян Блахович около 05.30 по-Киеву, 06.30 Москва, Минск.

Андерсон - Блахович, ОНЛАЙН видео трансляция, результат мегафайта на UFC FIGHT NIGHT 167 в Рио-Ранчо (США)...

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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