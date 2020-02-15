Сегодня, 10:40 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА - Чемпионат Европы-2020, 15.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция из Рима, смотреть

Сегодня, в субботу, 15-го февраля, на борцовских коврах спортивного центра "PalaPellicone" в Риме (Италия), пройдет шестой соревновательный день Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2020 года. В предпоследний день борцовского Евро, будут разыграны и первые награды в вольной борьбе, весовые категории: 57, 65, 70, 79, 97кг.

А также финалистов определят мужчины пяти оставшихся весовых категорий, среди которых: 61, 74, 86, 92, 125кг. В первую очередь предлагаем вам ознакомится с составами команд, которые стартуют сегодня на ЧЕ-2020 по вольной борьбе и узнаем кто же будет представлять нашу страну:







61кг: Украина: Иван Билейчук. Россия: Александр Богомоев. Беларусь: Владислав Койка.



74кг: Украина: Денис Павлов. Россия: Магомедрасул Газимагомедов. Беларусь: Андрей Карпач.





86кг: Украина: Илья Арчая. Россия: Артур Наифонов. Беларусь: Расул Цихаев.





92кг: Украина: Роман Рычко. Россия: Батырбек Цакулов. Беларусь: Амархаджи Магомедов.





125кг: Украина: Александр Хоцяновский. Россия: Балдан Цыжипов. Беларусь: Игорь Дятко.





Как видите в составах довольно много интересных людей и поэтому не сомневаюсь, что сегодня на итальянских коврах, будет очень жарко и ярко! Теперь несколько слов о главных фаворитах в каждом из весов:





Кроме выше упомянутых весов, борьбу за бронзовые награды сегодня продолжат представители весовых категорий 57, 65, 70, 79, 97кг. В утренней программе мы увидим утешительные схватки с участием: Максима Сакултана (Молдова), Исмаила Мусукаева (Венгрия), Геворга Мхеяна (Армения), Виктора Середы (Беларусь), Алексея Боруты и Василия Михайлова (Украина), Асхарбека Гулаева (Словакия), Магомеджаджи Нурова (Македония) и Нурмагомеда Гаджиева (Азербайджан).



Ну и конечно, кульминацией текущего дня станут финальные поединки в эих же весах: 57, 65, 70, 79, 97кг . Где уже точно мы посмотрим в прямом эфире онлайн видео трансляции выступление лучших борцов Европы в числе которых: Альберт Саритов (Румыния), Абдулрашид Садулаев, Магомед Рамазанов, Курбан Шираев и Азамат Тускаев (Россия), Элизбар Одикадзе и Мирза Шулухия (Грузия), Геннадий Гудинович (Германия), Магомедхабиб Кадзимагомедов и Нюргун Скрябин (Беларусь), Али Рахимзаде, Джебраил Гасанов и Агагусейн Мустафаев (Азербайджан), Магомедмурад Гаджиев (Польша), Михаил Сава (Молдова), Эрик Арушанян (Украина) и Мигран Жабурян (Армения).





Не пропустите прямой эфир Чемпионата Европы по вольной борьбе 2020. Начало ОНЛАЙН видео трансляции предварительного раунда в 12:30 по-Киеву или 13:30 Москве и Минску. Финальный блок в 19.00 киевское время. 20.00 Москва, Минск.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА, Чемпионат Европы-2020, смотреть прямой эфир из Рима, сегодня 15.02.2020.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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