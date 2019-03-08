Юлия Ткач-Остапчук - Чемпионка. Акобия, Коляденко и Бережна - призеры Чемпионата Европы по женской борьбе-2020. Результаты В/к: 53, 57, 62, 65, 72кг.
Только что, вечером 14 февраля, на коврах «PalaPellicone» в Риме, завершился Чемпионат Европы по женской борьбе. Сегодня, за награды боролись женщины в пяти весовых категориях до - 53, 57, 62, 65, 72кг.
Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает вам ознакомиться с результатами 5-го дня Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2020 года.
Женская борьба. Чемпионат Европы-2020 в Италии. РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 53, 57, 62, 65, 72кг.
53 кгЗА БРОНЗУ:
Katarzyna KRAWCZYK (POL) - Стальвира Оршуш (Россия) 0-6
Annika WENDLE (GER) - Suzanna Georgiana SEICARIU (ROU) туше
ФИНАЛ
Ванеса Колодзинская (Беларусь) - Jessica Cornelia Francisca BLASZKA (NED) 3-1
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Ванеса Колодзинская (Беларусь)
2) Jessica Cornelia Francisca BLASZKA (NED)
3) Стальвира Оршуш (Россия)
3) Annika WENDLE (GER)
57 кг
ЗА БРОНЗУ:
Ирина Курочкина (Беларусь) - Альона Колесник (Азербайджан) 4-1
Марина Симонян (Россия) - Sara Johanna LINDBORG (SWE) 4-7
ФИНАЛ
Grace Jacob BULLEN (NOR) - Алина Акобия (Украина) 6-1
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Grace Jacob BULLEN (NOR)
2) Алина Акобия (Украина)
3) Sara Johanna LINDBORG (SWE)
3) Ирина Курочкина (Беларусь)
62 кгЗА БРОНЗУ:
Татьяна Омельченко (Азербайджан) - Вероника Иванова (Беларусь) 4-0
Taybe Mustafa YUSEIN (BUL) - Mariana CHERDIVARA ESANU (Молдова) 10-0
ФИНАЛ
Юлия Ткач-Остапчук (Украина) - Инна Тражукова (Россия) 2-1
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Юлия Ткач-Остапчук (Украина)
2) Инна Тражукова (Россия)
3) Taybe Mustafa YUSEIN (BUL)
3) Татьяна Омельченко (Азербайджан)
65 кг
ЗА БРОНЗУ:
Мария Кузнецова (Россия) - Petra Maarit OLLI (FIN) 8-4
Kriszta Tunde INCZE (ROU) - Ирина Коляденко (Украина) 0-8
ФИНАЛ
Элис Манолова (Азербайджан) - Mimi Nikolova HRISTOVA (BUL) 3-6
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Mimi Nikolova HRISTOVA (BUL)
2) Элис Манолова (Азербайджан)
3) Ирина Коляденко (Украина)
3) Мария Кузнецова (Россия)
72 кгЗА БРОНЗУ:
Алина Бережна (Украина) - Merve PUL (TUR) туше
Catalina AXENTE (ROU) - Enrica RINALDI (ITA) 5-1
ФИНАЛ
Наталья Воробьева (Россия) - Maria SELMAIER (GER) туше
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Наталья Воробьева (Россия)
2) Maria SELMAIER (GER)
3) Catalina AXENTE (ROU)
3) Алина Бережна (Украина)
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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