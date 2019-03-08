Сегодня, 21:46 Юлия Ткач-Остапчук - Чемпионка. Акобия, Коляденко и Бережна - призеры Чемпионата Европы по женской борьбе-2020. Результаты В/к: 53, 57, 62, 65, 72кг.

Только что, вечером 14 февраля, на коврах «PalaPellicone» в Риме, завершился Чемпионат Европы по женской борьбе. Сегодня, за награды боролись женщины в пяти весовых категориях до - 53, 57, 62, 65, 72кг.





Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает вам ознакомиться с результатами 5-го дня Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2020 года.

Женская борьба. Чемпионат Европы-2020 в Италии. РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 53, 57, 62, 65, 72кг.

53 кг

ЗА БРОНЗУ:



ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЗА БРОНЗУ:



ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

62 кг

ЗА БРОНЗУ:



ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЗА БРОНЗУ:



ФИНАЛ



РЕЗУЛЬТАТЫ

72 кг

ЗА БРОНЗУ:



ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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Katarzyna KRAWCZYK (POL) -(Россия)(GER) - Suzanna Georgiana SEICARIU (ROU)(Беларусь) - Jessica Cornelia Francisca BLASZKA (NED)1)2) Jessica Cornelia Francisca BLASZKA (NED)3) Стальвира Оршуш (Россия)3) Annika WENDLE (GER)(Беларусь) - Альона Колесник (Азербайджан)Марина Симонян (Россия) -(SWE)(NOR) - Алина Акобия (Украина)1)(NOR)2) Алина Акобия (Украина)3) Sara Johanna LINDBORG (SWE)3) Ирина Курочкина (Беларусь)(Азербайджан) - Вероника Иванова (Беларусь)(BUL) - Mariana CHERDIVARA ESANU (Молдова)(Украина) - Инна Тражукова (Россия)1)(Украина)2) Инна Тражукова (Россия)3) Taybe Mustafa YUSEIN (BUL)3)Татьяна Омельченко (Азербайджан)(Россия) - Petra Maarit OLLI (FIN)Kriszta Tunde INCZE (ROU) -(Украина)Элис Манолова (Азербайджан) -(BUL)1)(BUL)2) Элис Манолова (Азербайджан)3)(Украина)3) Мария Кузнецова (Россия)(Украина) - Merve PUL (TUR)(ROU) - Enrica RINALDI (ITA)(Россия) - Maria SELMAIER (GER)1)(Россия)2) Maria SELMAIER (GER)3) Catalina AXENTE (ROU)3)(Украина)