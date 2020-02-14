Сегодня, 14:53 Биатлон, женский спринт 14.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, где смотреть

14 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где вчера стартовал Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится спринтерская гонка у женщин на 7.5км. Всего 102 биатлонистки оспорят первый индивидуальный комплект наград мирового первенства. В том числе, лидерша общего зачета Кубка мира, норвежка Тирил Экхофф. Тирил выйдет на дистанцию под 11-м стартовым номером. Лучшая в спринтерских дисциплинах текущего сезона, итальянка Доротея Вирер побежит 15-й. Вышеперечисленные биатлонистки являются главными фаворитками на успех. Вместе с тем, на мировых чемпионатах, как правило много сенсаций. Не исключено что и сегодня мы увидим сенсационный подиум... 14 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где вчера стартовал Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится спринтерская гонка у женщин на 7.5км. Всегооспорят первый индивидуальный комплект наград мирового первенства. В том числе, лидерша общего зачета Кубка мира, норвежкаТирил выйдет на дистанцию под 11-м стартовым номером. Лучшая в спринтерских дисциплинах текущего сезона, итальянкапобежит 15-й. Вышеперечисленные биатлонистки являются главными фаворитками на успех. Вместе с тем, на мировых чемпионатах, как правило много сенсаций. Не исключено что и сегодня мы увидим сенсационный подиум...





Как сложится и чем завершится спринт Чемпионата Мира 2020 у женщин, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский спринт 7,5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

5. Юлия Джима

32. Валя Семеренко

79. Елена Пидгрушная

97. Вита Семеренко

Россия

19. Екатерина Юрлова-Перхт

43. Светлана Миронова

70. Лариса Куклина

91. Ирина Старых

Беларусь

7. Ирина Кривко

38. Елена Кручинкина

65. Анна Сола

89. Динара Алимбекова









Начало прямой трансляции гонки в 15.45 по-Киеву, 16.45 московское время, Минск.

Биатлон, спринтерская гонка у женщин на Чемпионате мира в Антхольце, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!