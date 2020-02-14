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Биатлон, женский спринт 14.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, где смотреть

14 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где вчера стартовал Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится спринтерская гонка у женщин на 7.5км. Всего 102 биатлонистки оспорят первый индивидуальный комплект наград мирового первенства. В том числе, лидерша общего зачета Кубка мира, норвежка Тирил Экхофф. Тирил выйдет на дистанцию под 11-м стартовым номером. Лучшая в спринтерских дисциплинах текущего сезона, итальянка Доротея Вирер побежит 15-й. Вышеперечисленные биатлонистки являются главными фаворитками на успех. Вместе с тем, на мировых чемпионатах, как правило много сенсаций. Не исключено что и сегодня мы увидим сенсационный подиум...

Как сложится и чем завершится спринт Чемпионата Мира 2020 у женщин, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский спринт 7,5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

5.  Юлия Джима
32.  Валя Семеренко
79.  Елена Пидгрушная
97.  Вита Семеренко

Россия

19. Екатерина Юрлова-Перхт
43. Светлана Миронова
70. Лариса Куклина
91. Ирина Старых

Беларусь

7. Ирина Кривко
38. Елена Кручинкина
65. Анна Сола
89. Динара Алимбекова

Полный старт-лист WOMEN 7.5 KM SPRINT в Антхольц-Антерсельве смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 15.45 по-Киеву, 16.45 московское время, Минск.

Биатлон, спринтерская гонка у женщин на Чемпионате мира в Антхольце, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

Смотрите трансляцию на канале: МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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