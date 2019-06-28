Вчера, 21:46 Оксана Ливач и Соломия Винник серебряные призерши Чемпионата Европы по женской борьбе-2020, Лысак и Черкасова с бронзой. Результаты В/к: 50, 55, 59, 68 и 76кг.

Только что, 13 февраля, на итальянских коврах «PalaPellicone» завершился четвертый соревновательный день Чемпионата Европы-2020 по спортивной борьбе. Сегодня, свои комплекты наград разыграли женщины в весовых категориях - до 50, 55, 59, 68 и 76кг. Только что, 13 февраля, на итальянских коврах «PalaPellicone» завершился четвертый соревновательный день Чемпионата Европы-2020 по спортивной борьбе. Сегодня, свои комплекты наград разыграли женщины в весовых категориях - до 50, 55, 59, 68 и 76кг.





В легком весе до 50кг серебряную медаль континентального чемпионата завоевала Оксана Ливач. В финале, Оксана уступила болгарке Миглене Селишке, 3:5 итог борьбы. Следом, в весе до 55кг Соломия Винник не сумела навязать борьбу в решающей схватке россиянке Ольге Хорошавцевой, 0:10.





Бронзовые награды в копилку сборной Украины положили Ангелина Лысак (59кг) и Алла Черкасова (68кг). Если для Ангелины это приятный сюрприз, то Алла безусловно рассчитывала лишь на победу.

Поздравляем всех девчонок с этим результатом!

Женская борьба. Чемпионат Европы-2020 в Риме. РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 50, 55, 59, 68 и 76кг.

50 кг

1. Miglena Georgieva SELISHKA (BUL)

2. Оксана Ливач (Украина)

3. Ксения Станкевич (Беларусь)

3. Милана Дадашева (Россия)





55 кг

1. Ольга Хорошавцева (Россия)

2. Соломия Винник (Украина)

3. Bediha GUN (TUR)

3. Sofia Magdalena MATTSSON (SWE)

59 кг

1. Анастасия Ничита (Молдова)

2. Bilyana Zhivkova DUDOVA (BUL)

3. Любовь Овчарова (Россия)

3. Ангелина Лысак (Украина)

68 кг

1. Ханум Валиева (Россия)

2. Dalma CANEVA (ITA)

3. Danute DOMIKAITYTE (LTU)

3. Алла Черкасова (Украина)





76 кг

1. Екатерина Букина (Россия)

2. Yasemin ADAR (TUR)

3. Aline ROTTER FOCKEN (GER)

3. Iselin Maria Moen SOLHEIM (NOR)

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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