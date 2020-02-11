Сегодня, 11:13 Чемпионат Европы по Греко-римской борьбе, 11.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция из Рима, смотреть

Во вторник 11 февраля, на коврах спорткомплекса "PalaPellicone" в Риме (Италия), пройдет второй соревновательный день Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2020 года. Сегодня, в борьбу за медали вступят борцы-классики в весовых категориях - до 60, 67, 72, 82, 97кг, а также определят чемпионов континента греко-римляне в весе - до 55, 63, 77, 87, 130кг. Напомним, в финал весовой категории до 87кг пробился украинский мастер Семен Новиков. Владимир Яковлев и Николай Кучмий оспорят бронзу. К слову, Кучмий выбил из борьбы гегемона дивизиона, турка Ризу Каялпа. Во вторник 11 февраля, на коврах спорткомплекса "PalaPellicone" в Риме (Италия), пройдет второй соревновательный день Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2020 года. Сегодня, в борьбу за медали вступят борцы-классики в весовых категориях - до 60, 67, 72, 82, 97кг, а также определят чемпионов континента греко-римляне в весе - до 55, 63, 77, 87, 130кг. Напомним, в финал весовой категории до 87кг пробился украинский мастер Семен Новиков. Владимир Яковлев и Николай Кучмий оспорят бронзу. К слову, Кучмий выбил из борьбы гегемона дивизиона, турка Ризу Каялпа.









Предлагаем Вам ознакомится с составами команд, которые стартуют сегодня на ЧЕ-2020 по греко-римской борьбе и узнаем кто же будет представлять нашу страну:









60кг: Украина: Жора Абовян. Россия: Жамболат Локьяев. Беларусь: Егор Беляк. Грузия: Амиран Шавадзе.





67кг: Украина: Денис Демянков. Россия: Назир Абдуллаев. Беларусь: Александр Лявончик. Грузия: Георгий Шотадзе.





72кг: Украина: Андрей Кулик. Россия: Адам Курак. Беларусь: Юрий Коньков. Грузия: Юрий Ломадзе.





82кг: Украина: Андрей Антонюк. Россия: Шамиль Ожаев. Беларусь: Станислав Шафаренко. Грузия: Лаша Гобадзе.





97кг: Украина: Александр Шишман. Россия: Александр Головин. Беларусь: Дмитрий Каминский. Грузия: Ревази Надареишвили.





Жарко сегодня будет на итальянских коврах, это уж точно! Теперь несколько слов о главных фаворитах в каждом из весов:





60кг: В этом весе явного фаворита нет. За победу неплохие шансы побороться у Жоры Абовяна, Жамболата Локьяева, Амирана Шавадзе и турецкий мастер Керем Камал.





67кг: В категории до 67кг, также многие лидеры пропускают турнир. Шансы выстрелить есть у целого ряда борцов. В том числе, украинца Дениса Демянкова.





72кг: Здесь, выступит россиянин Адам Курак и чемпион мира из Германии Франк Штаблер. Главные фавориты могут встретится лишь в полуфинале.





82кг: Четыре борца скоре всего разыграют подиум. Наряду с Шамилем Ожаевым из РФ, это азербайджанец Рафик Гусейнов, которые находятся в верхней части сетки. Внизу Раджбек Бисултанов, который представляет Данию и грузин Лаша Гобадзе.





97кг: Пожалуй главным остается вопрос, реванша Александра Головина против Олимпийского чемпиона из Армении - Артура Алексаняна.





Не пропустите прямой эфир Чемпионата Европы по греко-римской борьбе 2020. Начало прямой онлайн видео трансляции в 12:30 по-Киеву или 13:30 Москве и Минску. Финальный блок в 19.00 киевское время. 18.00 Москва, Минск.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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