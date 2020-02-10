Сегодня, 10:55 Чемпионат Европы по греко-римской борьбе, 10.02.2020, Прямая онлайн видео трансляция из Рима, смотреть

В понедельник 10 февраля, на коврах спорткомплекса "PalaPellicone" в столице Италии, городе Рим, стартует Чемпионат Европы по спортивной борьбе 2020 года. В 1-й соревновательный день ЧЕ-2020, нас ждут борцовские баталии с участием атлетов греко-римского или классического стиля в весовых категориях - до 55, 63, 77, 87, 130кг.









В текущем Олимпийском цикле Чемпионат Европы не учавствует в распределении путевок на Олимпийские Игры в Токио, поэтому сегодня у нас борьба исключительно за награды. Давайте познакомимся же познакомимся составами команд, которые стартуют сегодня на ЧЕ-2020 по греко-римской борьбе и узнаем кто же будет представлять нашу страну:

55кг: Украина: Корюн Саградян. Россия: Виталий Кабалоев. Грузия: Нугзари Цурцумия.





63кг: Украина: Ленур Темиров. Россия: Ибрагим Лабазанов. Беларусь: Максим Негода. Грузия: Левани Ковжарадзе.





77кг: Украина: Владимир Яковлев. Россия: Ислам Опиев. Беларусь: Павел Лях. Грузия: Демури Кавтарадзе.





87кг: Украина: Семен Новиков. Россия: Александр Комаров. Беларусь: Кирилл Маскевич. Грузия: Торнике Дзамашвили.





130кг: Украина: Николай Кучмий. Россия: Зураби Гедехаури. Беларусь: Павел Рудаков. Грузия: Леван Арабули.





Жарко сегодня будет на итальянских коврах. Теперь пару слов о главных фаворитах в каждом из весов:



55кг: В самом легком весе фаворитами будут Нугзари Цурцумия - действующий Чемпион мира, Елданиз Азизли Чемпион мира и Европы 2018 года и на мой взгляд россиянин Виталий Кабалоев, должен составить конкуренцию двум главным игрокам турнирной сетки в этом весе.



63кг: В этом весе, на победу могут претендовать очень многие, явного фаворита здесь нет. Будет интересно посмотреть за: Ленуром Темировым, Ибрагимом Лабазановым, Талехом Мамедовым, Виктором Чиобану, Левани Ковжарадзе и Эриком Торбой. Думаю, вот кто-то из них сегодня составит финальную пару.



77кг: В этом весе пожалуй намечается самая интересная конкуренция. Но также не вижу единоличного лидера веса. Выделю пожалуй Алекса Кессидиса, Ислама Опиева, Владимира Яковлева, Виктора Немеша, Даниэля Катарагу.



87кг: В отсутствии Жана Беленюка в этом весе на мой взгляд главным фаворитом становится Ислам Аббасов ну а его главные конкуренты - Метехан Башар, Максим Манукян, Семен Новиков и Александр Комаров. Тоже ничего себе компания.



130кг: ну и в самом тяжелом весе вряд ли кто-то сможет пошатнуть позиции гегемона Резы Каялпа. Но все же надеемся на награду для нашего Николая Кучмия.



Не пропустите прямой эфир Чемпионата Европы по греко-римской борьбе. Начало прямой онлайн видео трансляции Чемпионата Европы в 12:30 по-Киеву или 13:30 Москве и Минску.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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