Сегодня, 12:27 Хоккей, Россия - Чехия 09.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Шведских игр-Beijer, где смотреть

9 февраля, на льду "Эрикссон Глоб-Арена" в Стокгольме (Швеция), где сегодня подходят к завершению "Шведские игры-Beijer 2020" по хоккею, состоится матч 3-го тура между национальными сборными России и Чехии. 9 февраля, на льду "Эрикссон Глоб-Арена" в Стокгольме (Швеция), где сегодня подходят к завершению "Шведские игры-Beijer 2020" по хоккею, состоится матч 3-го тура между национальными сборными России и Чехии.





Обе игры в рамках шведского тура "Красная Машина" проиграла. В стартовом туре, российские хоккеисты уступили финнам, 0:3. Затем шведам с общим счетом 2:5. Что касается чехов, по команда Милоша Ржыги проиграла шведам 1:2. Накануне, "Чешские Львы" переиграли "Суоми" 3:1.





Не удается сражаться на равных подопечным Алексея Кудашова на турнире. Сумеют ли они навязать борьбу чешской сборной, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Матч!





Начало трансляции матча Россия - Чехия в 13.15 московское время.

Хоккей, Россия - Чехия ОНЛАЙН видео трансляция матча на Шведских играх-2020, результат, счет игры...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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