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UFC-247: Прямая онлайн видео трансляция пост файт пресс конференции. Джон Джонс - Доминик Рейес, Валентина Шевченко

Только что, на арене "TOYOTA CENTER" в Хьюстоне (США) завершилось грандиозное номерное бойцовское шоу UFC 247 завершилось. В рамках которого состоялось 12 поединков с участием именитых бойцов. Главным событием вечера был поединок лидера ЮФС в тяжелом весе Джона Джонса против взрывного Доминика Рейеса.

Этот бой, как вы уже знаете завершился довольной спорным решением судей. Что по этому поводу скажут участники события смотрите в прямой онлайн видео трансляции с пресс-конференции. Также с результатами всех поединков шоу поединков знакомьтесь ниже по ссылке:


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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