Сегодня, 08:25 UFC 247: Доминик Рейес побил Джонса но проиграл по мнению судей. Кто победил в бою Джонс - Рейес?

Только что, утром 9 февраля, на арене "TOYOTA CENTER" в Хьюстоне (США) завершилось грандиозное номерное бойцовское шоу UFC 247. Главным событием вечера стал яркий бой за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93кг). Где действующий обладатель пояса, 32-летний американец Джон Джонс встретился с 30-летним соотечественником Домиником Рейесом по-прозвищу "Разрушитель". Рейес занимает 4-ю строчку в рейтинге сильнейших полутяжей промоушена.





Бой Рейес - Джонс оказался очень интересным в первую очередь, потому, что Доминик Рейес сделал его таким. В первых трех раундах он по сути был на две головы лучше Джонса избивая его в стойке и даже единожды, ударом в пузо усадив Чемпиона на пятую точку.

Что касается Джонса, то к четвертому раунду он понял, что в стойке ему не светит и попытался перевести бой в партер, но и здесь ему по сути ничего не удалось. Было лишь 2 коротких тейкдауна из которых Джонс не сумел извлечь никакой пользы. Рейес неизменно вставал и на выходе еще и угощал Джонса локтем.



Короче говоря, не смотря на то, что Джонс как боец, очень мне симпатичен. Я думаю, что сегодня вместо него победил Дана Вайте, отдавший соответствующее распоряжение судьям. Ибо как минимум 3 раунда, Рейес выиграл с запасом. Да и в двух оставшихся Джонс не сделал ровным счетом ничего, для того чтобы победить. Не зря, перед последним раундом тренерский штат Джонса требовал от него только досрочного завершения. Все понимали, Джонс проигрывает.....





Вобщем сегодня бизнес победил спорт и это ПЕЧАЛЬНО... А как вы думаете, кто был сильнее сегодня Рейес или Джонс?

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Официальный результат боя - победа Джона Джонса единогласным решением судей счет боя (48-47, 48-47, 49-46). А на мой взгляд Дана Вайт просто ограбил Доминика Рейеса.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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