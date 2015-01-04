Сегодня, 05:21 UFC 247: Джон Джонс - Доминик Рейес 09.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионского боя в Хьюстоне, где смотреть

9 февраля, ранним утром по-Киеву, Москве на арене "TOYOTA CENTER" в Хьюстоне (США) состоится грандиозное номерное бойцовское шоу UFC 247. Главным событием вечера станет бой титул чемпиона в полутяжёлом весе (до 93кг). Действующий обладатель пояса, именитый 32-летний американец Джон Джонс встретится с 30-летним соотечественником Домиником Рейесом по-прозвищу "Разрушитель". Рейес занимает 4-ю строчку в рейтинге сильнейших полутяжей промоушена. 9 февраля, ранним утром по-Киеву, Москве на арене "TOYOTA CENTER" в Хьюстоне (США) состоится грандиозное номерное бойцовское шоу UFC 247. Главным событием вечера станет бой титул чемпиона в полутяжёлом весе (до 93кг). Действующий обладатель пояса, именитый 32-летний американец Джон Джонс встретится с 30-летним соотечественником Домиником Рейесом по-прозвищу "Разрушитель". Рейес занимает 4-ю строчку в рейтинге сильнейших полутяжей промоушена.





Впервые, Джонс стал чемпионом ЮФС в далеком 2011 году, где одержал победу техническим нокаутом над бразильцем Маурисиу Руа. С тех пор он не проиграл ни одной драки. Были дисквалификации, другие проблемы в силу которых он временно терял титул, однако победить непосредственно в клетке "Бонсе" никто не сумел. Джонс универсальный боец, который отлично владеет ударной техникой, и достаточно уверенно чувствует себя в партере. Крайнюю защиту Джон провел в июля прошлого года на UFC 239, где в

конкурентном поединке победил бразильца Тиагу Сантуса.

Что касается нынешнего претендента, то Рейес дебютировал в престижнейшем октагоне мира в 2017-м году. За это время провел 6-ть победных боев, с этой серией получил титульный шанс. В предыдущей драке, которая состоялась в октябре минувшего года, Доминику понадобилось менее двух минут, для того чтобы нокаутировать Криса Вайдмана. Напомним. Вайдман в свое время был чемпионом ЮФС в среднем весе. Уверенная победа над непростым оппонентом открыла дорогу "Разрушителю" к титулу. Подавляющее большинство побед Рейес добыл нокаутом.





Думается, сегодня нас ждет зубодробительная бойня в стойке. Как непосредственно сложится титульный мегафайт, смотрите в прямом эфире на официальном сайте UFC...





Рекорд бойцов в ММА: Джон Джонс (25-1) - Доминик Рейес (12-0).

Время начала бойцовского шоу UFC 247 в 01:15 по-Киеву, 02:15 Москва, Минск. Главный бой вечера Джон Джонс - Доминик Рейес около 07.00 по-Киеву, 08.00 Москва, Минск.

Джонс - Рейес, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионского боя, результат на UFC 247 в Хьюстоне...

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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