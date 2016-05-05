Сегодня, 12:41 UFC 247 fight card: Jon Jones - Dominick Reyes, ЮФС 247 файткард шоу: Джон Джонс - Доминик Рейес

ПОЛНЫЕ ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC 247 Jon Jones - Dominick Reyes

UFC 247 fight card: Джон Джонс - Доминик Рейес, файткард шоу:

Основной кард UFC 247



Полутяжёлый вес:

Джон Джонс (чемпион) — Доминик Рейес (№4)



Женский наилегчайший вес:

Валентина Шевченко (чемпион) — Кэйтлин Чукагян (№4)

Предварительный кард UFC 247



Сегодня, 8 февраля, на спортивной арене Toyota Center в городе Хьюстон, штат Техас, США, состоится второе в текущем году номерное шоу UFC 247: Джонс против Рейеса. Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию файткард шоу в Хьюстоне.В главном событии бойцовского вечера ЮФС 247, небитый доселе, наверное самый крутой талант бойцовского мира Джон Джонс, встретится с претендентом по имени Доминик Рейес, который как и все предыдущие оппоненты Джонса обещает разобраться с "-ом". Чтож посмотрим, будет очень интересно. А пока познакомтесь с теми кто будет разогревать вас перед главным событием.предлагает вашему вниманию файткард турнира.Тяжёлый вес:Хуан Адамс — Джастин ТафаЛегчайший вес:Мирсад Бектич (№14) — Дэн ИджТяжёлый вес:Деррик Льюис (№6) — Илир Латифи (№12)Средний вес:

Тревин Джайлс — Джеймс Краус



Полусредний вес:

Алекс Мороно — Кэллин Уильямс



Женский наилегчайший вес:

Лорен Мёрфи (№7) — Андреа Ли (№8)



Легчайший вес:

Майлз Джонс — Марио Баутиста





Ранний предварительный кард UFC 247



Легчайший вес:

Доминиго Пеларте — Джорни Ньюсон



Легчайший вес:

Андре Эвелл — Джонатан Мартинез



Полулёгкий вес:

Остин Линго — Юссеф Залал

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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