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UFC 247 fight card: Jon Jones - Dominick Reyes, ЮФС 247 файткард шоу: Джон Джонс - Доминик Рейес

 Сегодня, 8 февраля, на спортивной арене Toyota Center в городе Хьюстон, штат Техас, США, состоится второе в текущем году номерное шоу UFC 247: Джонс против Рейеса. Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию файткард шоу в Хьюстоне.

В главном событии бойцовского вечера ЮФС 247, небитый доселе, наверное самый крутой талант бойцовского мира Джон Джонс, встретится с претендентом по имени Доминик Рейес, который как и все предыдущие оппоненты Джонса обещает разобраться с "Bones-ом". Чтож посмотрим, будет очень интересно. А пока познакомтесь с теми кто будет разогревать вас перед главным событием.

Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию файткард турнира.

ПОЛНЫЕ ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC 247 Jon Jones - Dominick Reyes

UFC 247 fight card: Джон Джонс - Доминик Рейес, файткард шоу:

Основной кард UFC 247

Полутяжёлый вес:
Джон Джонс (чемпион) — Доминик Рейес (№4)

Женский наилегчайший вес:
Валентина Шевченко (чемпион) — Кэйтлин Чукагян (№4)

Тяжёлый вес:
Хуан Адамс — Джастин Тафа

Легчайший вес:
Мирсад Бектич (№14) — Дэн Идж

Тяжёлый вес:
Деррик Льюис (№6) — Илир Латифи (№12)

Предварительный кард UFC 247
Средний вес:

Тревин Джайлс — Джеймс Краус

Полусредний вес:
Алекс Мороно — Кэллин Уильямс

Женский наилегчайший вес:
Лорен Мёрфи (№7) — Андреа Ли (№8)

Легчайший вес:
Майлз Джонс — Марио Баутиста

Ранний предварительный кард UFC 247

Легчайший вес:
Доминиго Пеларте — Джорни Ньюсон

Легчайший вес:
Андре Эвелл — Джонатан Мартинез

Полулёгкий вес:
Остин Линго — Юссеф Залал 


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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