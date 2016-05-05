UFC 247 fight card: Jon Jones - Dominick Reyes, ЮФС 247 файткард шоу: Джон Джонс - Доминик Рейес
В главном событии бойцовского вечера ЮФС 247, небитый доселе, наверное самый крутой талант бойцовского мира Джон Джонс, встретится с претендентом по имени Доминик Рейес, который как и все предыдущие оппоненты Джонса обещает разобраться с "Bones-ом". Чтож посмотрим, будет очень интересно. А пока познакомтесь с теми кто будет разогревать вас перед главным событием.
Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию файткард турнира.
ПОЛНЫЕ ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC 247 Jon Jones - Dominick Reyes
UFC 247 fight card: Джон Джонс - Доминик Рейес, файткард шоу:
Полутяжёлый вес:
Основной кард UFC 247
Основной кард UFC 247
Джон Джонс (чемпион) — Доминик Рейес (№4)
Женский наилегчайший вес:
Валентина Шевченко (чемпион) — Кэйтлин Чукагян (№4)
Тяжёлый вес:
Хуан Адамс — Джастин Тафа
Легчайший вес:
Мирсад Бектич (№14) — Дэн Идж
Тяжёлый вес:
Деррик Льюис (№6) — Илир Латифи (№12)
Предварительный кард UFC 247Средний вес:
Тревин Джайлс — Джеймс Краус
Полусредний вес:
Алекс Мороно — Кэллин Уильямс
Женский наилегчайший вес:
Лорен Мёрфи (№7) — Андреа Ли (№8)
Легчайший вес:
Майлз Джонс — Марио Баутиста
Ранний предварительный кард UFC 247
Легчайший вес:
Доминиго Пеларте — Джорни Ньюсон
Легчайший вес:
Андре Эвелл — Джонатан Мартинез
Полулёгкий вес:
Остин Линго — Юссеф Залал
Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!