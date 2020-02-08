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Дзюдо, Большой Шлем в Париже 08.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты соревнований во Франции, смотреть

8 февраля, на татами "AccorHotels Arena of Bercy" в Париже (Франция) стартует турнир из серии Большого шлема по дзюдо. Сегодня, в борьбу за медали вступят мужчины в весовых категориях - 60, 66 и 73кг, а также женщины - 48, 52, 57, 63кг.

В женских части состязаний примут участие 166 атлеток. В том числе, на парижские татами выйдет 2-кратная чемпионка мира из Украины - Дарья Билодид. У мужчин в трех весовых категориях поборются 189 дзюдоистов. Также, в турнире примет участие чемпион мира, украинский мастер в весе до 66кг - Георгий Зантарая.

Украина: Артем Лесюк (73 кг), Богдан Ядов и Георгий Зантарая (66 кг), Артем Хомула (73 кг). Дарья Билодид (48кг), Анна Сурова (52кг), Мария Скора (57кг).

Россия: Яго Абуладзе и Альберт Агузов (60 кг), Мурад Чопанов и Арам Григорян (66 кг), Денис Ярцев (73кг). Алеся Кузнецова (48 кг), Диана Дзигарос и Дарья Межецкая (57кг), Камила Бадурова и Дарья Давыдова (63кг).

Прямую ОНЛАЙН видео трансляцию 1-го и дня Грэнд Слэм Парижа-2020 смотрите по плеерам ниже. Также, ниже на странице Вы можете следить за результатами борьбы в режиме реального времени...


Прямая видео трансляция турнира из серии Большого Шлема в Париже-2020. Основной татами.


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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