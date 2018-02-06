Дзюдо, Большой Шлем в Париже-2020. Расписание, программа турнира во Франции.

8 - 9 февраля, на татами "AccorHotels Arena of Bercy" в Париже (Франция), стартует 1-й в году турнир из серии Большого шлема по дзюдо. Планируется, что в соревнованиях примут участие 740 спортсменов из 121 страны мира. В том числе, ведущие дзюдоисты Украины, России и Беларуси. Wrestlingua.com будет следить за предстоящими баталиями высочайшего уровня из Парижа.
Борьба пройдёт на 5-х татами (финальный блок на 2-х) в следующих весовых категориях:
Мужчины: 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг
Женщины: 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кг
Продолжительность схватки 4 минут у мужчин и женщин.
Призовой фонд турнира - 154.000 долларов. Победители и призёры получат следующие денежные призовые.
1-е место: 5000 долларов (дзюдоист: 4000, - USD и тренер 1000, - USD)
2-е место: 3000 долларов (дзюдоист: 2400, - USD и тренер 600, - USD)
3-е место по 1500 долларов (дзюдоист: 1200, - USD и тренер 300, - USD)
Программа Paris Grand Slam-2020: Время Киевское (Москва, Минск + 1 час).
7 февраля
15.00 Жеребьевка
21.00 – 21.30 Взвешивание в весовых категориях: Мужчины - 60, 66, 73кг; Женщины - 48, 52, 57, 63кг.
8 февраля - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ. 1-й день соревнований.
Уточняется: Предварительный раунд: Мужчины - 60, 66, 73кг; Женщины - 48, 52, 57, 63кг.
18.00 Финальный блок: Мужчины - 60, 66, 73кг; Женщины - 48, 52, 57,63кг.
21.00 – 21.30 Взвешивание в весовых категориях: Мужчины - 81, 90, 100, свыше 100кг; Женщины - 70, 78, свыше 78кг.
9 февраля - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ. 2-й день соревнований.
Уточняется: Предварительный раунд: Мужчины - 81, 90, 100, свыше 100кг; Женщины - 70, 78, свыше 78кг.
18.00 Финальный блок: Мужчины - 81, 90, 100, свыше 100кг; Женщины - 70, 78, свыше 78кг.
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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