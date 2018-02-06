Вчера, 15:52 Дзюдо, Большой Шлем в Париже-2020. Расписание, программа турнира во Франции.

8 - 9 февраля, на татами "AccorHotels Arena of Bercy" в Париже (Франция), стартует 1-й в году турнир из серии Большого шлема по дзюдо. Планируется, что в соревнованиях примут участие 740 спортсменов из 121 страны мира. В том числе, ведущие дзюдоисты Украины, России и Беларуси. Wrestlingua.com будет следить за предстоящими баталиями высочайшего уровня из Парижа. 8 - 9 февраля, на татами "AccorHotels Arena of Bercy" в Париже (Франция), стартует 1-й в году турнир из серии Большого шлема по дзюдо. Планируется, что в соревнованиях примут участие 740 спортсменов из 121 страны мира. В том числе, ведущие дзюдоисты Украины, России и Беларуси.будет следить за предстоящими баталиями высочайшего уровня из Парижа.





Борьба пройдёт на 5-х татами (финальный блок на 2-х) в следующих весовых категориях:

Мужчины: 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг

Женщины: 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кг

Продолжительность схватки 4 минут у мужчин и женщин.





Призовой фонд турнира - 154.000 долларов. Победители и призёры получат следующие денежные призовые.

1-е место: 5000 долларов (дзюдоист: 4000, - USD и тренер 1000, - USD)

2-е место: 3000 долларов (дзюдоист: 2400, - USD и тренер 600, - USD)

3-е место по 1500 долларов (дзюдоист: 1200, - USD и тренер 300, - USD)

Программа Paris Grand Slam-2020: Время Киевское (Москва, Минск + 1 час).

7 февраля

15.00 Жеребьевка

21.00 – 21.30 Взвешивание в весовых категориях: Мужчины - 60, 66, 73кг; Женщины - 48, 52, 57, 63кг.





8 февраля - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ. 1-й день соревнований.

Уточняется: Предварительный раунд: Мужчины - 60, 66, 73кг; Женщины - 48, 52, 57, 63кг.

18.00 Финальный блок: Мужчины - 60, 66, 73кг; Женщины - 48, 52, 57,63кг.

21.00 – 21.30 Взвешивание в весовых категориях: Мужчины - 81, 90, 100, свыше 100кг; Женщины - 70, 78, свыше 78кг.





9 февраля - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ. 2-й день соревнований.

Уточняется: Предварительный раунд: Мужчины - 81, 90, 100, свыше 100кг; Женщины - 70, 78, свыше 78кг.

18.00 Финальный блок: Мужчины - 81, 90, 100, свыше 100кг; Женщины - 70, 78, свыше 78кг.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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