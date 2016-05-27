Билял Махов провалил допинг пробу на Мемориале Маттео Пелликоне и будет остранен на 4 года?
Напомню, на рейтинговом турнире Мемориал Маттео Пелликоне-2020 в Риме, российский супер тяж занял второе место уступив в финале иранскому Чемпиону мира до 23 лет Амиру Хоссейну Заре. Здесь же, в Риме, у Махова была взята допинг проба, которая по заявлению "инсайдера" оказалась положительной и теперь российскому борцу грозит четырехлетняя дисквалификация, которая наверняка станет концом карьеры Махова в вольной борьбе.
Сам же атлет, как и RUSADA и Федерация спортивной борьбы России пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию.
Надеемся, все же что информация окажется ложной и Билял Махов сможет пройти через этот допинг скандал без потерь. Ждем реакции официальных лиц они похоже работают над ситуацией.
Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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