Сегодня, 12:30                    

Билял Махов провалил допинг пробу на Мемориале Маттео Пелликоне и будет остранен на 4 года?

Сегодня в СМИ, появилась информация о том, что трехкратный чемпион мира, призер Олимпийских игр в Лондоне, Билял Махов будет отстранен на 4 года от участия в Международных соревнованиях, поскольку его допинг проба дала положительный результат.
 
Напомню, на рейтинговом турнире Мемориал Маттео Пелликоне-2020 в Риме, российский супер тяж занял второе место уступив в финале иранскому Чемпиону мира до 23 лет Амиру Хоссейну Заре. Здесь же, в Риме, у Махова была взята допинг проба, которая по заявлению "инсайдера" оказалась положительной и теперь российскому борцу грозит четырехлетняя дисквалификация, которая наверняка станет концом карьеры Махова в вольной борьбе.

Сам же атлет, как и RUSADA и Федерация спортивной борьбы России пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию.

Надеемся, все же что информация окажется ложной и Билял Махов сможет пройти через этот допинг скандал без потерь. Ждем реакции официальных лиц они похоже работают над ситуацией. 


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Футбол, Тоттенхэм - Манчестер Сити 02.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Английской Премьер-лиги, где смотреть
Футбол, Тоттенхэм - Манчестер Сити 02.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Английской
Результат матча!
Биатлон, Преследование, ЮНИОРКИ 02.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция юниорского чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде, где смотреть
Биатлон, Преследование, ЮНИОРКИ 02.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция юниорского чемпионата
Результат гонки!
Хоккей, Куньлунь Ред Стар - ЦСКА 02.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Континентальной Хоккейной Лиги, где смотреть
Хоккей, Куньлунь Ред Стар - ЦСКА 02.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Континентальной
Результаты!
Биатлон, Гонка преследования, ЮНИОРЫ 02.02.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде, где смотреть
Биатлон, Гонка преследования, ЮНИОРЫ 02.02.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция
Результат гонки!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня 02.02.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат гонок преследования.
Биатлон сегодня 02.02.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат гонок
Теннис сегодня 02.02.2020, Финал, Открытый Чемпионат Австралии, Джокович - Тим. Расписание и результат матча.
Теннис сегодня 02.02.2020, Финал, Открытый Чемпионат Австралии, Джокович - Тим. Расписание и результат матча.
Биатлон сегодня 01.02.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат спринтерских гонок.
Биатлон сегодня 01.02.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат спринтерских
ВИДЕО АРХИВ
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»