Сегодня, 12:30 Билял Махов провалил допинг пробу на Мемориале Маттео Пелликоне и будет остранен на 4 года?

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!

Сегодня в СМИ, появилась информация о том, что трехкратный чемпион мира, призер Олимпийских игр в Лондоне, Билял Махов будет отстранен на 4 года от участия в Международных соревнованиях, поскольку его допинг проба дала положительный результат., на рейтинговом турнире Мемориал Маттео Пелликоне-2020 в Риме, российский супер тяж занял второе место уступив в финале иранскому Чемпиону мира до 23 лет Амиру Хоссейну Заре. Здесь же, в Риме, у Махова была взята допинг проба, которая по заявлению "инсайдера" оказалась положительной и теперь российскому борцу грозит четырехлетняя дисквалификация, которая наверняка станет концом карьеры Махова в вольной борьбе.Сам же, как ипока никак не комментируют сложившуюся ситуацию.Надеемся, все же что информация окажется ложной исможет пройти через этотбез потерь. Ждем реакции официальных лиц они похоже работают над ситуацией.