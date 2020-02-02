Сегодня, 17:20 Футбол, Тоттенхэм - Манчестер Сити 02.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Английской Премьер-лиги, где смотреть

2 февраля, на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне, состоится Центральный матч 25-го тура Английской Премьер Лиги. Местный Тоттенхэм примет Манчестер Сити. Очередная встреча Грандов английского футбола. Ну и безусловно, дуэль харизматичных тренеров команд: Жозе Моуринью против Хосепа Гвардиолы. Ранее португальский и испанский специалисты конкурировали в Испании, где возглавляли Реал и Барселону соответственно. Сегодня, их тренерская дуэль произойдет в рамках АПЛ. 2 февраля, на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне, состоится Центральный матч 25-го тура Английской Премьер Лиги. Местный Тоттенхэм примет Манчестер Сити. Очередная встреча Грандов английского футбола. Ну и безусловно, дуэль харизматичных тренеров команд:противРанее португальский и испанский специалисты конкурировали в Испании, где возглавляли Реал и Барселону соответственно. Сегодня, их тренерская дуэль произойдет в рамках АПЛ.





На данный момент, горожане находятся на втором месте в турнирной таблице. В активе подопечных Пепа Гвардиолы 51 набранный пункт. В свою очередь, "шпоры" с 34 набранными баллами занимают 8-ю строчку. Свои предыдущие встречи в рамках чемпионата страны оба коллектива выиграли. Ман. Сити минимально переиграл Шеффилд Юнайтед, 1:0. Тоттенхэм с итоговым счетом 2:1 нанес поражение

Норвичу.





Как непосредственно сложится матч с приставкой "супер" между звездными коллективами из Лондона и Манчестера, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Setanta Sports (Ukraine), Setanta Qazaqstan (Kazakhstan), Belarus 5 (Belarus)....





Начало трансляции матча Тоттенхэм - Манчестер Сити в 18:30 по-Киеву или 19:30 московское время, Минск.

Тоттенхэм - Манчестер Сити, 25-й тур Чемпионата Англии 2019/20, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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