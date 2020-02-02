Сегодня, 15:19 Биатлон, Преследование, ЮНИОРКИ 02.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция юниорского чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде, где смотреть

2 февраля, на лыжне швейцарского Ленцерхайда, где сегодня завершается Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится гонка Преследования у юниорок на 10км. Напомним, в пасьюте примут участие 60 стреляющих лыжниц по-результатам спринтерской гонки. Накануне спринт выиграла россиянка Анастасия Шевченко. Более 40 секунд Шевченко привезла норвежке Аасне Скреде. Скандинавка стартует спустя 41 секунду от Насти. Третьей с отставанием 48 секунд на дистанцию выйдет болгарка Милена Тодорова. 2 февраля, на лыжне швейцарского Ленцерхайда, где сегодня завершается Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится гонка Преследования у юниорок на 10км. Напомним, в пасьюте примут участие 60 стреляющих лыжниц по-результатам спринтерской гонки. Накануне спринт выиграла россиянкаБолее 40 секунд Шевченко привезла норвежке Аасне Скреде. Скандинавка стартует спустя 41 секунду от Насти. Третьей с отставанием 48 секунд на дистанцию выйдет болгарка Милена Тодорова.





Как непосредственно сложится и чем завершится пасьют у юниорок на 10км, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Матч!





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский пасьют сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

16. Екатерина Бех +1:40

40. Анастасия Рассказова +2:49

45. Оксана Москаленко +3:02

49. Любовь Кипяченкова +3:28

56. Лилия Стеблина +4:09

Россия

1. Анастасия Шевченко

10. Анастасия Гореева +1:29

11. Анастасия Халиуллина +1:32

44. Алина Кудисова +2:57

Беларусь

22. Алина Пильчук +1:58

29. Наталья Карницкая +2:07

41. Дарья Кудаева +2:54

57. Ольга Гаврилкина +4:53





Полный старт-лист JUNIOR WOMEN 10 KM PURSUIT в Швейцарии смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 16.20 по-Киеву, 17.20 московское время, Минск.

Биатлон, гонка преследования у юниорок на 10км в Ленцерхайде, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...

1. Анастасия Шевченко РОССИЯ (0+0+0+0) - 30:45,7



2. Аасне Скреде НОРВЕГИЯ (0+1+0+0) +15,0



3. Милена Тодорова БОЛГАРИЯ (0+0+2+0) +48,4

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...11. Екатерина Бех УКРАИНА (1+1+1+1) +2:19,922. Анастасия Рассказова УКРАИНА (1+0+0+0) +3:05,538. Оксана Москаленко УКРАИНА (1+1+1+1) +5:16,349. Любовь Кипяченкова УКРАИНА (2+0+1+1) +7:12,359. Лилия Стеблина УКРАИНА (2+0+3+1) +11:03,4