Биатлон, Преследование, ЮНИОРКИ 02.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция юниорского чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде, где смотреть
2 февраля, на лыжне швейцарского Ленцерхайда, где сегодня завершается Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится гонка Преследования у юниорок на 10км. Напомним, в пасьюте примут участие 60 стреляющих лыжниц по-результатам спринтерской гонки. Накануне спринт выиграла россиянка Анастасия Шевченко. Более 40 секунд Шевченко привезла норвежке Аасне Скреде. Скандинавка стартует спустя 41 секунду от Насти. Третьей с отставанием 48 секунд на дистанцию выйдет болгарка Милена Тодорова.
Как непосредственно сложится и чем завершится пасьют у юниорок на 10км, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Матч!
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский пасьют сборных: Украины, России и Беларуси.
Украина
16. Екатерина Бех +1:40
40. Анастасия Рассказова +2:49
45. Оксана Москаленко +3:02
49. Любовь Кипяченкова +3:28
56. Лилия Стеблина +4:09
Россия
1. Анастасия Шевченко
10. Анастасия Гореева +1:29
11. Анастасия Халиуллина +1:32
44. Алина Кудисова +2:57
Беларусь
22. Алина Пильчук +1:58
29. Наталья Карницкая +2:07
41. Дарья Кудаева +2:54
57. Ольга Гаврилкина +4:53
Полный старт-лист JUNIOR WOMEN 10 KM PURSUIT в Швейцарии смотрите ЗДЕСЬ.
Начало прямой трансляции гонки в 16.20 по-Киеву, 17.20 московское время, Минск.
Биатлон, гонка преследования у юниорок на 10км в Ленцерхайде, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...1. Анастасия Шевченко РОССИЯ (0+0+0+0) - 30:45,7
2. Аасне Скреде НОРВЕГИЯ (0+1+0+0) +15,0
3. Милена Тодорова БОЛГАРИЯ (0+0+2+0) +48,4
...
11. Екатерина Бех УКРАИНА (1+1+1+1) +2:19,9
22. Анастасия Рассказова УКРАИНА (1+0+0+0) +3:05,5
38. Оксана Москаленко УКРАИНА (1+1+1+1) +5:16,3
49. Любовь Кипяченкова УКРАИНА (2+0+1+1) +7:12,3
59. Лилия Стеблина УКРАИНА (2+0+3+1) +11:03,4
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!