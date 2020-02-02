Сегодня, 14:28 Биатлон, Гонка преследования, ЮНИОРЫ 02.02.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде, где смотреть

2 февраля, на биатлонном стадионе Ленцерхайда (Швейцария), где сейчас завершается Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится гонка Преследования у юниоров на 12,5км. Уже традиционно, в пасьюте принимают участие 60 биатлонистов по-итогам спринтерской дисциплины. Открывать пасьют будет норвежец Вебйорн Соэрум. Спустя 25 секунд на дистанцию выйдет чех Якуб Ствртецки. Третьим побежит белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский. Дима стартует с разрывом 32 секунды от скандинава. 2 февраля, на биатлонном стадионе Ленцерхайда (Швейцария), где сейчас завершается Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится гонка Преследования у юниоров на 12,5км. Уже традиционно, в пасьюте принимают участие 60 биатлонистов по-итогам спринтерской дисциплины. Открывать пасьют будет норвежец Вебйорн Соэрум. Спустя 25 секунд на дистанцию выйдет чех Якуб Ствртецки. Третьим побежит белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский. Дима стартует с разрывом 32 секунды от скандинава.





Как непосредственно сложится и чем завершится пасьют у юниоров на 12,5км, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Матч!





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на пасьют сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

46. Юрий Сытник +2:49

49. Евгений Ивченко +2:51

60. Сергей Телень +3:22

Россия

5. Саид Каримулла Халили +0:37

15. Даниил Серохвостов +1:23

16. Кирилл Бажин +1:27

43. Никита Матвеев +2:40

Беларусь

3. Дмитрий Лазовский +0:32

23. Илья Авсеенко +1:44

39. Александр Мацкевич +2:26

48. Кирилл Тюрин +2:50





Полный старт-лист JUNIOR MEN 12.5 KM PURSUIT в Швейцарии смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 15.15 по-Киеву, 16.15 московское время, Минск.

Биатлон, гонка преследования у юниоров на 12,5км в Ленцерхайде, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...

1. Данило Ритмюллер ГЕРМАНИЯ (1+0+2+0) 35:34,2

2. Саид Каримулла Халили РОССИЯ (1+2+1+1) +0,6

3. Алекс Цисар СЛОВЕНИЯ (1+0+0+0) +1,2

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...42. Сергей Телень УКРАИНА (1+0+0+2) +4:13,547. Юрий Сытник УКРАИНА (2+0+1+1) +4:50,955. Евгений Ивченко УКРАИНА (1+1+3+1) +6:32,2