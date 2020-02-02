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Биатлон, Гонка преследования, ЮНИОРЫ 02.02.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде, где смотреть

2 февраля, на биатлонном стадионе Ленцерхайда (Швейцария), где сейчас завершается Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится гонка Преследования у юниоров на 12,5км. Уже традиционно, в пасьюте принимают участие 60 биатлонистов по-итогам спринтерской дисциплины. Открывать пасьют будет норвежец Вебйорн Соэрум. Спустя 25 секунд на дистанцию выйдет чех Якуб Ствртецки. Третьим побежит белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский. Дима стартует с разрывом 32 секунды от скандинава.

Как непосредственно сложится и чем завершится пасьют у юниоров на 12,5км, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Матч!

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на пасьют сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

46. Юрий Сытник +2:49
49. Евгений Ивченко +2:51
60. Сергей Телень +3:22

Россия

5. Саид Каримулла Халили +0:37
15. Даниил Серохвостов +1:23
16. Кирилл Бажин +1:27
43. Никита Матвеев +2:40

Беларусь

3. Дмитрий Лазовский +0:32
23. Илья Авсеенко +1:44
39. Александр Мацкевич +2:26
48. Кирилл Тюрин +2:50

Полный старт-лист JUNIOR MEN 12.5 KM PURSUIT в Швейцарии смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 15.15 по-Киеву, 16.15 московское время, Минск.

Биатлон, гонка преследования у юниоров на 12,5км в Ленцерхайде, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...

1.  Данило Ритмюллер ГЕРМАНИЯ (1+0+2+0)  35:34,2

2.  Саид Каримулла Халили  РОССИЯ (1+2+1+1)  +0,6

3.  Алекс Цисар СЛОВЕНИЯ (1+0+0+0)  +1,2

...
42.  Сергей Телень УКРАИНА (1+0+0+2)  +4:13,5
47.  Юрий Сытник УКРАИНА (2+0+1+1)  +4:50,9
55.  Евгений Ивченко УКРАИНА (1+1+3+1)  +6:32,2

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:final-results.pdf [419,52 Kb] (cкачиваний: 9)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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