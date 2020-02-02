Сегодня, 14:58 Хоккей, Куньлунь Ред Стар - ЦСКА 02.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Континентальной Хоккейной Лиги, где смотреть

2 февраля, на ледовой арене "ЦСКА имени Всеволода Боброва" в Москве, состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20 годов. Пекинский хоккейный клуб "Куньлунь Ред Стар" сыграет с текущем лидером регулярки, московским ЦСКА. 2 февраля, на ледовой арене "ЦСКА имени Всеволода Боброва" в Москве, состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20 годов. Пекинский хоккейный клуб "Куньлунь Ред Стар" сыграет с текущем лидером регулярки, московским ЦСКА.





На данный момент армейский клуб возглавляет общую турнирную таблицу КХЛ. В активе подопечных Игоря Никитина 82 набранных баллов по-итогам 54 игр. Китайский коллектив находится на 15-м месте. Команда Курта Фрейзера заработала 57 пунктов после 56 матчей.





В предыдущем туре Кирилл Капризов и компания сенсационно уступила Амуру 3:4. В свою очередь, без выигрышная серия пекинцев насчитывает три встречи. Обе команды показывают открытый хоккей с большим количеством шайб. Думается, сегодняшний матч не станет исключением, а мы увидим зрелищный и результативный хоккей.





Как непосредственно сложится матч для лидера регулярного чемпионата, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: «КХЛ» и «КХЛ HD».





Начало трансляции матча Куньлунь Ред Стар — ЦСКА в 17.00 московское время.

Куньлунь Ред Стар - ЦСКА, Прямая ОНЛАЙН видео трансляции матча регулярного чемпионата КХЛ, результат, счет игры

Результат матча - сухая победа ЦСКА. Счет матча Куньлунь Ред Стар - ЦСКА 0-3 (0-0, 0-2, 0-1)

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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