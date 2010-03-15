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Борьба Хапсагай, прямая онлайн видео трансляция 23-го Республиканского турнира Покровск-2020

 Сегодня в Покровске продолжается XXIII Республиканский турнир по борьбе хапсагай «Ха?алас хапса?айа» на призы Главы Администрации МР «Хангаласский улус», глав МО Хангаласского района и председателя районного совета депутатов Хангаласского района а также абсолютное первенство памяти заслуженного работника культуры ЯАССР И.П. Кондратьева.

Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн видео трансляцию Республиканского турнира по борьбе Хапсагай, где собрались все лидеры этого довольно интересного вида спорта. Приятного просмотра.  

Борьба Хапсагай, прямая онлайн видео трансляция 23-го Республиканского турнира Покровск-2020


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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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