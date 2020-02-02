Сегодня, 10:05 Теннис, Джокович - Тим 02.02.2020. ФИНАЛ, ОНЛАЙН видео трансляция Открытого чемпионата Австралии, где смотреть

2 февраля, на центральном корте Мельбурна "имени Рода Лейвера", где сегодня завершается Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится финальный матч в мужском одиночном разряде. Действующий победитель турнира, серб Новак Джокович сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Джокович сейчас находится на второй строчке мирового рейтинга ATP. Тим занимает 5-я ракетка мира. Счет личных встреч 6:4 в пользу Новака. Вместе с тем, предыдущую встречу, которая состоялась под занавес прошлого сезона на Итоговом Чемпионате ATP, выиграл как раз Доминик. Сам матч получился сверх упорным и завершился волевой победой Тима 6-7(5), 6-3, 7-6(5). Думается, сегодня нас ждет не менее феерический теннис, где будет много борьбы и красивых розыгрышей... 2 февраля, на центральном корте Мельбурна "имени Рода Лейвера", где сегодня завершается Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится финальный матч в мужском одиночном разряде. Действующий победитель турнира, серб Новак Джокович сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Джокович сейчас находится на второй строчке мирового рейтинга ATP. Тим занимает 5-я ракетка мира. Счет личных встречв пользу Новака. Вместе с тем, предыдущую встречу, которая состоялась под занавес прошлого сезона на Итоговом Чемпионате ATP, выиграл как раз Доминик. Сам матч получился сверх упорным и завершился волевой победой Тима 6-7(5), 6-3, 7-6(5). Думается, сегодня нас ждет не менее феерический теннис, где будет много борьбы и красивых розыгрышей...





Напомним, на пути к финалу Ноле отдал соперникам лишь один сет. В стартовом круге Джокович проиграл партию немцу Яну-Леннарду Штруффу, 2-6. Что касается Тима, то его путь к решающей встрече был значительно тяжелее...Чего только стоит четвертьфинальная игра против Рафаэля Надаля, где Доминик выиграл три тай-брейка, сам матч завершился в 4 партиях. Также стоит отметить 5-сетовый матч во втором круге с местным теннисистом Алексом Болтом и полуфинал против Александра Зверева, здесь было 4 упорных сета.





Несмотря на "длинную дорогу в дюнах" у амбициозного австрийца должны быть шансы в финале. Во-первых: он моложе серба на 6 лет, и сейчас находится в рассвете сил. Во-вторых: Доминик не так давно обыгрывал Новака на харде, что безусловно придаст ему уверенности в предстоящей встречи.





Оба любят и умеют играть на задней линии. Несомненно, Тим будет играть в более атакующий теннис, что сопряжено с риском невынужденных ошибок. В ином случае перебить серба на задней ленте ему будет крайне сложно.





Как непосредственно сложится 1-й финал на Grand slam 2020, и сумеет ли Джокович завоевать 8-й титул австралийского мэйджора, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Евроспорт-1.





Начало трансляции матча Новак Джокович - Доминик Тим в 10.30 по-Киеву, 11.30 московское время.

Джокович - Тим, ОНЛАЙН видео трансляция финала Australian Open-2020, результат, счет матча...

Результат матча победа Новака Джоковича. Счет игры Джокович - Тим 3:2 (6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4). Джокович 8-кратный триумфатор Australian Open!!!

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Автор / Сергей Близнюк для Wrestlingua.com

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