Сегодня, 10:22 Теннис, Гарбин Мугуруса - София Кенин 01.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция финала Открытого чемпионата Австралии, где смотреть

1 февраля, на корте "имени Рода Лейвера" в Мельбурне (Австралия), где сейчас подходит к завершению Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится финальный матч в женском одиночном разряде. Испанка Гарбин Мугуруса сыграет с американкой Софией Кенин. Гарбин 32-я ракетка мира на данный момент. Кенин занимает 15-е место в мировом табели о рангах WTA. Счет личных встреч 1:0 в пользу американки. Единственная их встреча прошла в сентябре минувшего года на хардовом турнире в Пекине. Тогда, София была сильнее в трех сетах 6-0, 2-6, 6-2. 1 февраля, на корте "имени Рода Лейвера" в Мельбурне (Австралия), где сейчас подходит к завершению Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится финальный матч в женском одиночном разряде. Испанка Гарбин Мугуруса сыграет с американкой Софией Кенин. Гарбин 32-я ракетка мира на данный момент. Кенин занимает 15-е место в мировом табели о рангах WTA. Счет личных встреч 1:0 в пользу американки. Единственная их встреча прошла в сентябре минувшего года на хардовом турнире в Пекине. Тогда, София была сильнее в трех сетах 6-0, 2-6, 6-2.





Безусловно, сегодняшний встреча носит совершенной иной характер. Финал турнира Большого Шлема. Главный матч для теннисисток в карьере.





Напомним, Гарбинье дважды становилась триумфаторшей мэйджоров. В 2016-м испанка выиграла Ролан Гаррос. Годом спустя Уимблдон. После триумфа в Лондоне Мугуруса немного потерялась в туре. В силу ряда причин талантливая уроженка Венесуэлы не сумела остаться на высочайшем уровне. И вот, нежданно-негаданно Гарбин выстрелила на текущем мэйджоре в Австралии, да еще и как! Были повержены три теннисистки Топ-10. Накануне, в полуфинале Мугуруса в напряженнейшей борьбе сломила сопротивление румынки Симоны Халеп 7-6(8), 7-5.





Что касается Кенин, то американка начала прогрессировать лишь с прошлого сезона, за который она выиграла три турнира WTA-тура. Правда самой низкой категории. Наверное, появление Сифии в финале является главной сенсацией Открытого Чемпионата Австралии. Главным достижением безусловно является победа в 1/2 финала над любимицей местной публики, лидершей мирового рейтинга Эшли Барти. 7-6(6) 7-5 общий итог игры в пользу американки.





Обе отлично играют на задней линии. Мугуруса показывает более силовой теннис. София выделяется стабильностью.





Как непосредственно сложится финальный матч 1-го в году мэйджора у женщин, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Евроспорт-1.





Начало трансляции матча Гарбин Мугуруса - София Кенин около 10.30 по-Киеву, 11.30 московское время.

Мугуруса - Кенин, ОНЛАЙН видео трансляция ФИНАЛА Australian Open-2020, результат, счет матча...

Результат матча победа Софии Кенин. Счет игры Мугуруса - Кенин 1:2 (6-4, 2-6, 2-6). Юная американка становится победительницей Открытого Чемпионата Австралии-2020!!!

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Автор / Сергей Близнюк для Wrestlingua.com

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