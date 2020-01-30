Сегодня, 09:02 Теннис, Роджер Федерер - Новак Джокович 30.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция полуфинала Открытого чемпионата Австралии, где смотреть

30 января, на Центральном корте Мельбурна "им. Рода Лейвера", где в эти дни подходит к завершению Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится полуфинальный матч в мужском одиночном разряде. Швейцарец Роджер Федерер сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Встреча живых легенд современного тенниса ожидает нас сегодня. 30 января, на Центральном корте Мельбурна "им. Рода Лейвера", где в эти дни подходит к завершению Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится полуфинальный матч в мужском одиночном разряде. Швейцарец Роджер Федерер сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Встреча живых легенд современного тенниса ожидает нас сегодня.





Напомним, Роджер выиграл 20 турниров Большого Шлема, в том числе 6-ть титулов в Австралии. Новак 16-кратный триумфатор Grand slam. 7-мь раз серб побеждал в Мельбурне. Безусловно, это любимый мэйджор Ноле. На данный момент Джокович занимает 2 место в мировом табели о рангах. В случае защиты прошлогоднего титула он переместиться на первое место. Это стало возможным после поражения Рафы в 1/4 финала от Доминика Тима. Федерер 3-я ракетка мира. Счет личных встреч 28:23 в пользу серба. В минувшем году теннисисты провели два матча. В финале Уимблдона сильнее был Новак 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12(3). Фед-экспресс взял реванш на итоговом турнире 6-4, 6-3.





Несомненно, Новак является фаворитом предстоящей игры. Серб показывает более стабильный и уверенный теннис. Как результат по-пути к полуфиналу он проиграл лишь один сет. Что касается Роджера, то швейцарец сыграл два тяжелейших 5-ти сетовых марафона против австралийца Джона Миллмана и американца Тенниса Сандгрена. Много мил оставил швейцарец в предыдущих раундах, и вопрос о его физической и моральной готовности выходит на первый план. Безусловно, Роджер не потерял технику и может сыграть тактически грамотно, однако с трудом верится что он сможет противостоять сверх стабильному и выносливому сербу в 5-ти сетовому поединку. Слишком уж стабильный и безошибочный теннис показывает "Джокер" на текущем турнире.





Сумеет ли "Маэстро" в очередной раз огорчить своих скептиков, и удивить Новака сегодня, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Евроспорт-1.





Начало трансляции матча Роджер Федерер - Новак Джокович около 10.30 по-Киеву, 11.30 московское время.

Федерер - Джокович, ОНЛАЙН видео трансляция 1/2 финала Australian Open-2020, результат, счет матча...

Результат матча - победа Новака Джоковича в трех сетах. Счет матча Федерер - Джокович 0-3 (6-7, 4-6, 3-6)

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Автор / Сергей Близнюк для Wrestlingua.com

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