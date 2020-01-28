Сегодня, 09:51 Теннис, Новак Джокович - Милош Раонич 28.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Открытого чемпионата Австралии, где смотреть

28 января, на центральном корте Мельбурна "Rod Laver Arena", где сейчас продолжается Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится четвертьфинальный матч в мужском одиночном разряде. Действующий обладатель титула, именитый серб Новак Джокович сыграет с канадцем Милошем Раоничем. Джокович на данный момент 2-я ракетка мира. Раонич занимает 35 место в мировом табели о рангах ATP. Счет личных встреч 9:0 в пользу Новака. Стилистически неудобный соперник для Милоша. Не выдерживает канадский теннисист перестрелки с задней линии и стабильности Ноле. Что изменится сегодня, посмотрим.... 28 января, на центральном корте Мельбурна "Rod Laver Arena", где сейчас продолжается Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится четвертьфинальный матч в мужском одиночном разряде. Действующий обладатель титула, именитый серб Новак Джокович сыграет с канадцем Милошем Раоничем. Джокович на данный момент 2-я ракетка мира. Раонич занимает 35 место в мировом табели о рангах ATP. Счет личных встреч 9:0 в пользу Новака. Стилистически неудобный соперник для Милоша. Не выдерживает канадский теннисист перестрелки с задней линии и стабильности Ноле. Что изменится сегодня, посмотрим....





Безусловно, Раонич является главным открытием нынешнего мэйджора в Австралии. В третьем круге канадец сенсационно выбил из борьбы грека Стефаноса Циципаса, затем уверенно разобрался с хорватом Марином Чиличем. Причем обоих Раонич переиграл в трех сетах. В целом, ни одной партии не проиграл он на текущем турнире.





Что касается Новака, то "сербская машина" дала небольшой сбой лишь в стартовом раунде, уступив один сет немцу Яну-Леннарду Штруффу, 2-6. Далее, серб заметно прибавил, и уже такой слабости не проявлял. Правда и соперников уровня Циципаса и Чилича у него не было.





Любопытнейший поединок нас ожидает. Джокович традиционно силен на австралийском харде. Милош показывает блистательный теннис непосредственно на нынешнем турнире. Как сложится эта интригующая битва за выход в полуфинал АО-2020, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Евроспорт-1.





Начало трансляции матча Новак Джокович - Милош Раонич около 10.00 по-Киеву, 11.00 московское время.

Джокович - Раонич, ОНЛАЙН видео трансляция 1/4 финала Australian Open-2020, результат, счет матча...

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Автор / Сергей Близнюк для Wrestlingua.com

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