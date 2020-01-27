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Теннис, Рафаэль Надаль - Ник Киргиос 27.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Открытого чемпионата Австралии, где смотреть

27 января, на центральном корте Мельбурна - имени Рода Лейвера, где в эти дни проходит Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится матч 1/8 финала в мужском одиночном разряде. Лидер мирового рейтинга, именитый испанец Рафаэль Надаль сыграет с местным теннисистом Ником Киргиосом. Киргиос сейчас занимает 26 место в табели о рангах сильнейших теннисистов мира. Счет личных встреч 4:3 в пользу титулованного испанца. В том числе, Рафаэль выиграл их предыдущую встреча на прошлогоднем Уимблдоне в 4-х партиях 6-3, 3-6, 7-6(5), 7-6(3).

Безусловно, одно из любопытнейших противостояний этой стадии турнира нас ожидает. Ник частенько "подтрунивает" Рафу, а это безусловно не может нравится испанцу. Как результат, их встречи на корте проходят в нервной, напряженной и захватывающей борьбе. Думается, предстоящий матч не станет исключением...

Напомним, в предыдущем круге Надаль без проблем одолел соотечественника Пабло Карреньо-Бусту 6-1, 6-2, 6-4. В свою очередь, Ник сыграл 5-сетовый изнурительный марафон против россиянина Карена Хачанова. 6-2, 7-6(5), 6-7(6), 6-7(7) и 7-6(8). Как видим по-счету, матч выдался сверх упорным и энергозатратным. Сумел ли эпатажный австралиец восстановиться, остается загадкой... Впрочем, все станет ясно в предстоящей игре, где ему несомненно понадобиться выносливость, чтобы одолеть испанца.

Как непосредственно сложится очередной супер-матч между Рафой и Ником, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Евроспорт.

Начало трансляции матча Рафаэль Надаль - Ник Киргиос около 10.00 по-Киеву, 11.00 московское время.

Надаль - Киргиос, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Australian Open-2020, результат, счет матча...

Смотрите трансляцию на каналах: ЕВРОСПОРТ-1 | ЕВРОСПОРТ-1 | ЕВРОСПОРТ-1



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Автор / Сергей Близнюк для Wrestlingua.com
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