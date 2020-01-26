Сегодня, 15:58 Хоккей, ЦСКА - Сибирь 26.01.2020, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча КХЛ, где смотреть

В воскресенье 26 января, на ледовой площадке "ЦСКА-Арены" в Москве, состоится матч регулярного Чемпионата КХЛ сезона 2019/20 годов. В котором местный ЦСКА примет новосибирскую Сибирь. Которая в последнем очном противостоянии была сильнее лидера Чемпионата России.





На данный момент армейцы находятся лидируют в Западной конференции да и в Чемпионате КХЛ в целом. В активе подопечных Игоря Никитина 78 набранных баллов после 51 игры. В последних пяти игра ЦСКА одержал четыре победы и лишь единожды уступил Автомобилисту по буллитам. Не удивительно, что армейцы по прогнозу букмекеров являются явным фаворитом матча.











Начало трансляции матча ЦСКА - Сибирь в 17.00 московское время. Сибирь с 59-ю очками после 50 игр расположилась на 5-ом месте в Восточной конференции. В последних пяти играх Сибирь также одержала 4 победы. В последнем очном свидании с ЦСКА в Новосибирске, сибиряки были сильнее 2-1. Что будет сегодня? Смотрите в прямом эфире на ТВ канал:

ЦСКА - Сибирь, Прямая ОНЛАЙН трансляции матча регулярного чемпионата КХЛ, где смотреть результат, счет игры

Результат матча - победа ЦСКА. Счет матча ЦСКА - Сибирь 3-0 (1-0, 0-0, 2-0)

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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