Сегодня, 19:00 Водное поло, Венгрия - Испания 26.01.2020. Онлайн видео трансляция финала чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть

26 января, в бассейне спорткомплекса "Дунай-Арена", Будапешт (Венгрия), состоится финал 34-го Чемпионата Европы по водному поло среди мужчин. Золотые медали континентального первенства разыграют ватерполисты Испании и Венгрии. Испанцы второй год кряду попытаются завоевать главный трофей Европы. Напомним, в финале прошлогоднего Евро "Красная Фурия" уступила титул сборной Сербии. 26 января, в бассейне спорткомплекса "Дунай-Арена", Будапешт (Венгрия), состоится финал 34-го Чемпионата Европы по водному поло среди мужчин. Золотые медали континентального первенства разыграют ватерполисты Испании и Венгрии. Испанцы второй год кряду попытаются завоевать главный трофей Европы. Напомним, в финале прошлогоднего Евроуступила титул сборной Сербии.





Напомним, нынешние соперники встречались в рамках группового этапа. Тогда, команды победителя не выявили, сыграв в результативную ничью 11:11. Для венгров путь к решающему матчу сложился значительно легче. В 1/4 финала местные ватерполисты разобрались с россиянами 14:10, в полуфинале с черногорцами 10:8.





Что касается испанцев, то команда стартовала с 1/8 финала, где уверенно переиграла немцев 12:6. Затем, испанцы взяли своеобразный реванш у сербов, обыграв действующих чемпионов континента в серии после матчевых буллитов, 10:9 общий итог игры. Накануне, в 1/2 финала минимальная победа над хорватами 9:8.





Как непосредственно сложится решающий матч турнира, и кто станет Чемпионом Европ-2020 года, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ! АРЕНА.





Начало трансляция матча Венгрия - Испания в 21:00 московское время.

Венгрия - Испания, ФИНАЛ Чемпионата Европы по ватерполо-2020. Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!

Скоро...