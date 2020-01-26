Сегодня, 19:00                    

Водное поло, Венгрия - Испания 26.01.2020. Онлайн видео трансляция финала чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть

26 января, в бассейне спорткомплекса "Дунай-Арена", Будапешт (Венгрия), состоится финал 34-го Чемпионата Европы по водному поло среди мужчин. Золотые медали континентального первенства разыграют ватерполисты Испании и Венгрии. Испанцы второй год кряду попытаются завоевать главный трофей Европы. Напомним, в финале прошлогоднего Евро "Красная Фурия" уступила титул сборной Сербии.

Напомним, нынешние соперники встречались в рамках группового этапа. Тогда, команды победителя не выявили, сыграв в результативную ничью 11:11. Для венгров путь к решающему матчу сложился значительно легче. В 1/4 финала местные ватерполисты разобрались с россиянами 14:10, в полуфинале с черногорцами 10:8.

Что касается испанцев, то команда стартовала с 1/8 финала, где уверенно переиграла немцев 12:6. Затем, испанцы взяли своеобразный реванш у сербов, обыграв действующих чемпионов континента в серии после матчевых буллитов, 10:9 общий итог игры. Накануне, в 1/2 финала минимальная победа над хорватами 9:8.  

Как непосредственно сложится решающий матч турнира, и кто станет Чемпионом Европ-2020 года, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ! АРЕНА.

Начало трансляция матча Венгрия - Испания в 21:00 московское время.

Венгрия - Испания, ФИНАЛ Чемпионата Европы по ватерполо-2020. Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Скоро...

Наше приложение для iOS и Android

Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Водное поло, Венгрия - Испания 26.01.2020. Онлайн видео трансляция финала чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть
Водное поло, Венгрия - Испания 26.01.2020. Онлайн видео трансляция финала чемпионата
LIVE!
Гандбол, Испания - Хорватия 26.01.2020. ФИНАЛ, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть
Гандбол, Испания - Хорватия 26.01.2020. ФИНАЛ, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы
Результат матча!
Хоккей, ЦСКА - Сибирь 26.01.2020, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча КХЛ, где смотреть
Хоккей, ЦСКА - Сибирь 26.01.2020, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча КХЛ, где смотреть
Результат матча!
Биатлон, Масс-старт у женщин 26.01.2020. Прямая ОНЛАЙН трансляция Кубка мира в словенской Поклюке, где смотреть
Биатлон, Масс-старт у женщин 26.01.2020. Прямая ОНЛАЙН трансляция Кубка мира в словенской
Результат гонки!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня, Кубок мира 26.01.2020 Масс-старт в Поклюке. Расписание и результаты гонок.
Биатлон сегодня, Кубок мира 26.01.2020 Масс-старт в Поклюке. Расписание и результаты гонок.
Лыжные гонки сегодня 26.01.2020, Кубок мира в немецком Оберсдорфе. Расписание и результаты спринтерских гонок.
Лыжные гонки сегодня 26.01.2020, Кубок мира в немецком Оберсдорфе. Расписание и результаты спринтерских гонок.
Фигурное катание сегодня 25 января, Чемпионат Европы-2020. Расписание и результаты турнира в австрийском Граце.
Фигурное катание сегодня 25 января, Чемпионат Европы-2020. Расписание и результаты турнира в австрийском Граце.
ВИДЕО АРХИВ
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»