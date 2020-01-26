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Биатлон, мужской Масс-старт 26.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской Поклюке, где смотреть

26 января, на биатлонном трассе Спорт центра "Триглав" в словенской Поклюке, где сегодня завершается 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км. Под первым стартовым номером на лыжню выйдет лидер общего зачета Кубка мира, именитый француз Мартен Фуркад. Соотечественники Фуркада - Кантен Фийон Майе и Симон Дестьё стартуют под вторым и третьим номером соответственно. Главный соперник Мартена последних лет, норвежец Йоханнес Тингнес Бё побежит с 4-м номером на майке. Прежде всего, хочется обратить внимание на борьбу Мартена с Бё-младшим. Кто окажется сильнее в предстоящей контактной дисциплине, посмотрим...  

Как непосредственно сложится и чем завершится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на мужской масс-старт 15км сборных: Украины и России.

Украина

20. Дмитрий Пидручный
24. Артем Прима

Россия

6. Александр Логинов
13. Матвей Елисеев
27. Кирилл Стрельцов

Полный старт-лист MEN 15 KM MASS START в словенской Поклюке смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 13.15 по-Киеву, 14.15 московское время, Минск.

Биатлон, Масс-старт у мужчин на Кубке мира в Поклюке, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Кантен Фийон Майе ФРАНЦИЯ (0+0+1+0) - 36:21,5

2. Бенедикт Долль ГЕРМАНИЯ (0+1+0+0)  +10,0

3. Йоханнес Тингнес Бё НОРВЕГИЯ (1+0+0+1)  +10,3

...
28. Дмитрий Пидручный УКРАИНА (1+0+1+1)  +2:48,7
29. Артем Прима УКРАИНА (2+0+1+1)  +2:58,5

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:men-15-km-mass-start.pdf [393,04 Kb] (cкачиваний: 90)  





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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