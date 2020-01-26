Сегодня, 12:38 Биатлон, мужской Масс-старт 26.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской Поклюке, где смотреть

26 января, на биатлонном трассе Спорт центра "Триглав" в словенской Поклюке, где сегодня завершается 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км. Под первым стартовым номером на лыжню выйдет лидер общего зачета Кубка мира, именитый француз Мартен Фуркад. Соотечественники Фуркада - Кантен Фийон Майе и Симон Дестьё стартуют под вторым и третьим номером соответственно. Главный соперник Мартена последних лет, норвежец Йоханнес Тингнес Бё побежит с 4-м номером на майке. Прежде всего, хочется обратить внимание на борьбу Мартена с Бё-младшим. Кто окажется сильнее в предстоящей контактной дисциплине, посмотрим... 26 января, на биатлонном трассе Спорт центра "Триглав" в словенской Поклюке, где сегодня завершается 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км. Под первым стартовым номером на лыжню выйдет лидер общего зачета Кубка мира, именитый французСоотечественники Фуркада - Кантен Фийон Майе и Симон Дестьё стартуют под вторым и третьим номером соответственно. Главный соперник Мартена последних лет, норвежецпобежит с 4-м номером на майке. Прежде всего, хочется обратить внимание на борьбу Мартена с Бё-младшим. Кто окажется сильнее в предстоящей контактной дисциплине, посмотрим...





Как непосредственно сложится и чем завершится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на мужской масс-старт 15км сборных: Украины и России.

Украина

20. Дмитрий Пидручный

24. Артем Прима

Россия

6. Александр Логинов

13. Матвей Елисеев

27. Кирилл Стрельцов





Полный старт-лист MEN 15 KM MASS START в словенской Поклюке смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 13.15 по-Киеву, 14.15 московское время, Минск.

Биатлон, Масс-старт у мужчин на Кубке мира в Поклюке, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Кантен Фийон Майе ФРАНЦИЯ (0+0+1+0) - 36:21,5

2. Бенедикт Долль ГЕРМАНИЯ (0+1+0+0) +10,0

3. Йоханнес Тингнес Бё НОРВЕГИЯ (1+0+0+1) +10,3

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...28. Дмитрий Пидручный УКРАИНА (1+0+1+1) +2:48,729. Артем Прима УКРАИНА (2+0+1+1) +2:58,5