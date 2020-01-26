Сегодня, 12:20 Лыжи, Спринт 26.01.2020, ОНЛАЙН трансляция Кубка мира в Оберсдорфе, где смотреть

26 января, в немецком Оберсдорфе, состоится заключительный соревновательный день 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года. Сегодня, на ведущих лыжников и лыжниц мира ожидают спринтерские забеги классическим стилем. 26 января, в немецком Оберсдорфе, состоится заключительный соревновательный день 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года. Сегодня, на ведущих лыжников и лыжниц мира ожидают спринтерские забеги классическим стилем.





У женщин, по-итогам квалификационных забегов пробилась Наталья Непряева, Евгения Шаповалова и Христина Мацокина. К слову, Наталья выиграла квалификацию. В мужской части отбора победу одержал именитый норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. От сборной РФ в четвертьфиналы квалифицировались: лидер общего зачета Кубка мира и победитель вчерашнего скиатлона - Александр Большунов, а также Андрей Краснов, Сергей Ардашев, Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Илья Семиков. К сожалению, Сергей Устюгов показал лишь 31-е время и не прошел в финальный блок.





Полный стартовый протокол финальных забегов а также результаты квалификации смотрите ЗДЕСЬ. К сожалению, видео трансляция гонки не запланирована, поэтому вы сможете посмотреть текстовую ОНЛАЙН трансляцию и результаты этой динамичной и захватывающей дисциплины.

ОНЛАЙН ТАБЛО МУЖСКИХ ЗАБЕГОВ НИЖЕ НА СТРАНИЦЕ.





Начало трансляции гонки в 13:45 московское время.

Лыжи, Спринт, классический стиль, Онлайн текстовая трансляция и результаты гонок Кубка мира в немецком Оберсдорфе-2020.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕНСКОГО ФИНАЛА

РЕЗУЛЬТАТЫ МУЖСКОГО ФИНАЛА

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!