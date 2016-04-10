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UFC FIGHT NIGHT 166: Джуниор дос Сантос - Кёртис Блейдс, ОНЛАЙН видео трансляция турнира в США, где смотреть

В ночь 25 - 26 января по-Киеву, Москве, на "PNC Arena" в американском городке Роли, состоится масштабное бойцовское шоу UFC FIGHT NIGHT 166. Главным событием вечера станет бой Топовых тяжеловесов промоушена. Экс-чемпион UFC, 35-летний бразильский боец Джуниор дос Сантос по-прозвищу "Цыган" выйдет в октагон против 28-летнего американца Кёртиса Блейдса по-прозвищу "Бритва". На данный момент, дос Сантос занимает 4-ю строчку в ростере ЮФС. Блейдс находится на 3-й строчке.

В минувшем году именитый "Цыган" провел две драке. В марте он финишировал Дерика Льюиса во 2-м раунде. Летом в первом же раунде был нокаутирован камерунским "Хищником" Франсисом Нганну. Что касается Блейдса, то американец два крайних поединка выиграл. "Бритва" поочередно разобрался с Жустино Виллисом и Шамилем Абдурахимовым. Победитель предстоящего боя может стать реальным кандидатом на титульный бой. Напомним, пояс чемпиона сейчас находится у бойца из Кливленда - Стипе Миочича.

За плечами дос Сантоса колоссальный опыт выступлений на самом высоком уровне. Безусловно, для Кертиса предстоящий поединок станет одним из важнейших в клетке ЮФС, который поможет ему открыть дорогу к титульной драке. Американец ярко выраженный панчер. Бразилец более разносторонний боец, который также тяготеет к выяснению отношений в стойке. Думается, сегодня нас ожидает кулачная битва. Кто в ней окажется сильнее, смотрите в прямом эфире на официальном сайте UFC...

Рекорд бойцов в ММА: Джуниор дос Сантос (21-6) - Кёртис Блейдс (12-2)

Также, в этот бойцовский вечер на "PNC Arena" в Роли выйдут:

Рафаэль дос Аньос (29-12) - Майкл Кьеза (16-5)

Джордан Эспиноса (14-6)- Алекс Перес (22-5)

Анджела Хилл (10-7) - Ханна Сайферс (10-3)

Джамахал Хилл (6-0) - Дарко Стосич (13-3)

Бивон Льюис (6-2) - Декуан Таунсенд (21-9)

Арнольд Аллен (15-1) - Ник Ленц (30-10-2)

Люси Пудилова (8-5) - Жустин Киш (6-2)

Монтел Джексон (8-1) - Фелипе Диас (9-1)

Сара Макманн (11-5) - Лина Лансберг (10-4)

Бретт Джонс (15-2) - Тони Грейвли (19-5)

Нэйт Ландвер (13-2) - Херберт Бёрнз (9-2)  

Время начала бойцовского шоу UFC FIGHT NIGHT 166 в полночь по-Киеву, 01:00 Москва, Минск. Главный бой вечера Джуниор дос Сантос - Кёртис Блейдс около 05.00 по-Киеву, 06.00 Москва, Минск.

дос Сантос - Блейдс, ОНЛАЙН видео трансляция, результат боя на UFC FIGHT NIGHT 166 в США...

Смотрите трансляцию на каналах: КАНАЛ-1





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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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UFC FIGHT NIGHT 166: Джуниор дос Сантос - Кёртис Блейдс, ОНЛАЙН видео трансляция турнира в США, где смотреть
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