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Лыжные гонки сегодня 26.01.2020, Кубок мира в немецком Оберсдорфе. Расписание и результаты спринтерских гонок.

26 января, в Оберсдорфе (Германия) пройдет второй и заключительный соревновательный день 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. В завершающий день немецкого этапа пройдут спринтерские гонки классическим стилем. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, затем полуфиналисты и финалисты соответственно.

Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с старт-листами спринтерских дистанций классикой. Следите за обновлениями на странице...Квалификация у женщин стартует в 11.15 по-Москве. У мужчин в 11.45. Начало финальных забегов в 13.45 московское время.

Старт-лист спринта классическим стилем у женщин качайте:start-list-women-sprint-classic-qualification.pdf [825,26 Kb] (cкачиваний: 54)  

Старт-лист спринта классическим стилем у мужчин качайте:start-list-men-sprint-classic-qualification.pdf [828,06 Kb] (cкачиваний: 39)

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У ЖЕНЩИН:

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У МУЖЧИН:

Лыжные гонки. 10-й этап. Кубок мира-2019/20 в немецком Оберсдорфе. Расписание и результаты спринтерских гонок классическим стилем 26.01.2020 (Московское время).

13:45 СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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