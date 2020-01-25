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Лыжи, мужской Скиатлон 25.01.2020, ОНЛАЙН трансляция Кубка мира в немецком Оберсдорфе, где смотреть

25 января, на трассе в немецком Оберсдорфа, где сегодня стартовал 10-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится мужской скиатлон 15+15км. Напомним, первую половину дистанции лыжники проходят классикой, затем, после смены лыж, такое же расстояние преодолевают свободным или коньковым ходом.
Всего 72 лыжника поборются за награды этой увлекательнейшей дисциплины. Под первым номером на лыжню выйдет новоиспеченный триумфатор Тур Де Ски, россиянин Александр Большунов. Финскому лыжнику Ливо Нисконену достался второй номер. Именитый Йоханнес Хёсфлот Клебо выйдет с третьим номером на майке. Также, на немецком этапе выступит Сергей Устюгов. Сергей побежит под 5-м номером.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом на смешанную гонку КМ 2019/20 годов сборной России.

Россия

1. Александр Большунов
5. Сергей Устюгов
10. Денис Спицов
13. Андрей Ларьков
23. Александр Бессмертных
25. Алексей Червоткин
31. Евгений Белов
34. Ермил Вокуев

Полный стартовый протокол забега смотрите ЗДЕСЬ. К сожалению, видео трансляция гонки не запланирована, поэтому вы сможете посмотреть текстовую ОНЛАЙН трансляцию и результаты этой динамичной и захватывающей дисциплины.

Начало трансляции гонки в 14:00 московское время.

Лыжи, скиатлон классический и свободный стиль 15+15км, Онлайн текстовая трансляция, результаты гонки Кубка мира в немецком Оберсдорфе-2020.

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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